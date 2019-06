Manque criant de financement pour les organismes LGBTQ+ de l'Estrie

Présentée au Centre de foires de Sherbrooke, cette soirée, qui présentera des performances de Mado Lamotte et d'Amé, a comme objectif d'amasser 55 000 $.

On survit. On va bien. Notre organisme est proactif avec une employée superbe et des bénévoles dévoués, mais c'est sûr que financièrement, c'est toujours difficile. Notre financement récurrent couvre 30 % de nos besoins. Sans une soirée comme Démystik, on n'y arriverait pas , soutient le président du conseil d'administration de l'organisme, Louis-Philippe Hébert.

Cette soirée à elle seule représente 70 % des revenus du GRIS Estrie. C'est un gros travail qui occupe une équipe de bénévoles pendant neuf mois. Dès que Démystik se termine, le comité se remet en branle parce que sinon, on n'y arriverait pas , ajoute-t-il.

Malgré tout, les profits de l'activité Démystik seront partagés avec d'autres organismes et événements dont Fière la fête, le Groupe d'action tans de l'Université de Sherbrooke et IRIS Estrie. Il faut être solidaire entre nous. Le GRIS Estrie est le seul organisme LGBT qui a du financement récurent spécifiquement pour la mission. Les autres organismes sont extrêmement précaires. Il faut être solidaires pour qu'éventuellement on puisse pousser solidairement pour obtenir plus de financement , croit M. Hébert.

Au total, plus de 6500 personnes ont assisté à un atelier offert par le GRIS Estrie depuis 2014. Notre mission, c'est d'aller dans les classes pour démystifier l'homosexualité et la bisexualité. Ce n'est pas de passer douze mois à monter un comité pour faire une immense campagne de financement. C'est beaucoup d'énergie, de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs. Nous avons de la difficulté à répondre à la demande des écoles.

Selon son président, le GRIS Estrie a besoin de 100 000 $ par année pour mener à bien ses activités de sensibilisation. Et on est très loin de ça.