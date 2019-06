Au fil des derniers mois, l’absence de la députée indépendante lors d’événements importants dans la région n’est pas passée inaperçue.

Sa visite tardive des municipalités riveraines qui ont été frappées par des inondations, en avril et mai, a notamment fait couler beaucoup d'encre. Le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, ne pas manque de souligner son absence au plus fort de la crue printanière.

J’ai eu un téléphone de [Doug] Ford. J’ai eu deux téléphones [du ministre des Affaires municipales et du Logement] Steve Clark. Madame Simard, je ne l’ai pas vue encore. On a enlevé l’état d’urgence mercredi matin. Et je ne l’ai jamais vue ici , dit-il.

La principale intéressée explique avoir voulu privilégier une approche différente. J’ai refusé de faire des « photo ops » [séances de photos avec les sinistrés], surtout lorsque les gens sont affectés. Les inondations, c’est vraiment dévastateur. Moi, je préfère vraiment être plus discrète , mentionne Mme Simard.

Une résidence le long de la rivière des Outaouais à Clarence-Rockland, pendant la crue printanière de 2019 (archives). Photo : Radio-Canada

La députée a aussi brillé par son absence lors du Banquet de la francophonie de Prescott et Russell, l’assemblée générale annuelle de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) et la récente visite de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell, à Rockland.

Pendant que nous avions [Mme Dowdeswell à Rockland], c’est [la députée libérale] Marie-France Lalonde qui a représenté la province. Guy Desjardins, maire de la Cité de Clarence-Rockland

Il faut dire que la députée Simard a beaucoup voyagé à l’extérieur de la province ces derniers temps. Au menu : la Colombie-Britannique, Washington et, tout récemment, Londres. J’ai été invitée [au Palais de Buckingham] à Londres. On ne dit jamais « non » à la Reine! lance-t-elle.

Des relations tendues

Le congrès de l’Association des municipalités rurales de l’Ontario (AMRO), tenu en janvier dernier à Toronto, a permis de dévoiler au grand jour les relations difficiles qu’entretient Amanda Simard avec les élus de la région.

Lors de l’événement, la délégation des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) avait demandé à la députée de demeurer à l’écart des rencontres tenues avec des membres du gouvernement Ford.

Cela faisait alors deux mois que la représentante de Glengarry-Prescott-Russell à Queen’s Park avait quitté avec fracas le Parti progressiste-conservateur. De toute évidence, le temps est loin d’avoir arrangé les choses.

À ce jour, la relation entre les maires des CUPRComtés unis de Prescott et Russell et la jeune députée demeure, au mieux, tiède, et au pire, inexistante. Guy Desjardins est à ce point exaspéré qu’il a pour ainsi dire abandonné toute tentative de joindre la députée.

On a essayé assez souvent. Et on n’a pas de réponses. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. On ne perdra pas notre temps , lance le maire de la Cité de Clarence-Rockland.

Guy Desjardins, maire de Clarence-Rockland (archives) Photo : Radio-Canada

Le directeur des services d’urgences des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Michel Chrétien, a aussi tenté plusieurs fois, sans succès, de joindre la députée au cours des dernières semaines. Il tente depuis maintenant quelques années de trouver une solution au conflit qui oppose, entre autres, les CUPRComtés unis de Prescott et Russell à la Ville d’Ottawa au chapitre du transport ambulancier intermunicipal.

J’ai pris la responsabilité de tenter de joindre Mme Simard à partir du 15 mars. On apprécierait grandement son appui. À quelques reprises, j’ai appelé à son bureau à Hawkesbury. On a laissé des messages sans retour d’appels , raconte-t-il.

Justement, le bureau d’Amanda Simard lui a depuis peu donné signe de vie. On l’a rencontré. Mon équipe et moi, on est en contact avec M. Chrétien , confirme la députée.

Michel Chrétien est le directeur des services d’urgence des Comtés unis de Prescott et Russell (archives). Photo : Radio-Canada / Ashley Burke/CBC

Absence remarquée à Queen’s Park

À Queen’s Park, la première année d’Amanda Simard s’est déroulée en deux temps.

Du 11 juillet au 28 novembre 2018, la jeune femme de 30 ans a participé à toutes les séances où des votes ont eu lieu, sauf le 22 novembre, journée où elle s’est rendue à Montréal pour participer à l’enregistrement de l’émission Tout le monde en parle.

Mais le portrait est tout autre depuis qu’elle a quitté les rangs du Parti progressiste-conservateur. Au cours des 7 derniers mois, Mme Simard n’a pris part qu’à 7 votes sur une possibilité de 60. Même que son nom n’apparaît nulle part dans les listes des députés votants publiées dans les procès-verbaux de l’Assemblée législative de l'Ontario des mois de février, mars et mai.

L'élue admet d’emblée que l’assiduité des députés en chambre est une partie importante du processus démocratique . Cependant, elle dit trouver désolant que la période de questions soit devenue une période d’applaudissements .

C’est tout le temps les mêmes échanges. C’est ce que les gens me disent : ''Qu’est-ce qui se passe à Queen’s Park?'' C’est tout le temps négatif. C’est comme une garderie , pense-t-elle.

Le premier ministre Doug Ford se moque de ses opposants en les saluant lors de la période de questions, à Queen's Park, le 30 juillet 2018. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Crever l’abcès une fois pour toutes

Le maire de La Nation, François St-Amour, confirme lui aussi avoir de la difficulté à joindre Amanda Simard.

La sorte de relation que l’on maintient est assez difficile de ce temps-ci. Quand on envoie de la communication, on ne sait pas s’il y a une équipe du personnel qui l’appuie , dit-il.

Le maire de La Nation, François St-Amour (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

M. St-Amour propose d’organiser une rencontre au sommet avec les autres maires afin de tirer les choses au clair avec la députée et repartir sur de nouvelles bases.