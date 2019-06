Ils ont marché pour le Centre de santé Saint-Boniface

Une centaine de francophones de Winnipeg se sont rassemblés, jeudi, pour marcher, courir et participer à un pique-nique santé dans le but de célébrer les deux décennies de services fournis par le Centre de santé Saint-Boniface. Le Centre est le seul organisme de santé communautaire désigné francophone au Manitoba qui fournit des services en soins de santé primaires, des programmes de santé et de bien-être et des services communautaires bilingues.

Juliette Lavoie. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Juliette Lavoie

« Je crois à la santé, je crois à l'exercice, je crois à la marche, je crois aux rendez-vous, je crois aux personnes. ».

Cécile Dufault et Aline Dupuis. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Cécile Dufault

« Je suis venue marcher parce que c’est une aventure. J’ai fréquenté plusieurs fois le centre de santé, il est important dans la communauté. Cela fait douze générations qu’on est au Canada, six au Manitoba. On veut continuer et puis j’aime ma langue. »

Aline Dupuis

« On se garde en forme et ce genre d’événement nous donne le goût de continuer. C’est important d’avoir ce centre où l’on parle français. C’est nous, c’est notre vécu, le français, ça vient de l’âme. Quand on veut s’exprimer, dire des choses très personnelles, c’est le français qui vient en premier. »

Mohammed Plea Photo : Radio-Canada / Pierre Verriere

Mohammed Plea

« Je marche pour promouvoir le sport et la santé. Le centre a un rôle particulier dans la communauté pour les gens qui ne parlent pas d’autres langues que le français ou qui sont plus à l’aise en français. Quand je suis arrivé au Manitoba en 2008 je ne parlais pas anglais et, si j’avais été dans le besoin à ce moment, ça aurait été compliqué et le centre de santé est justement là pour remédier à ce genre de situation. »

Francine Deroche Photo : Radio-Canada / Pierre Verriere

Francine Deroche

« Pour moi c’était important de venir célébrer les vingt ans du centre de santé. C’est un centre de santé primaire qui joue un rôle très important dans notre communauté. Il permet d’offrir un accès aux francophones de Winnipeg et aux résidents de Saint-Boniface. Au fil des ans j’ai eu l’occasion de travailler avec le centre de santé et je suis aussi cliente, alors avec ces deux chapeaux c’est important de souligner l’événement. »

Dominique Ruest Photo : Radio-Canada / Dominique Ruest

Dominique Ruest

« Je cours pour appuyer ma famille et notamment pour tous ceux qui sont affectés par la maladie d’Alzheimer. C’est une bonne occasion de passer du temps en famille et montrer qu’on est solidaire. Le centre de santé appuie les membres de ma famille et de nombreuses autres familles. »