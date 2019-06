Les cyclistes de Chicoutimi peuvent de nouveau rouler avec des vélos en libre-service

Elles sont réparties à quatre endroits: à la Place du Citoyen, sur le campus de l’Université du Québec à Chicoutimi, à proximité du centre commercial Place du Royaume et à deux pas de l’édifice de CGI.

Ce dernier emplacement est un ajout récent.

Si le passé est garant de l’avenir, les principaux utilisateurs des vélos seront des étudiants de l’ UQACUniversité du Québec à Chicoutimi et des gens de 50 ans et plus.

Fait à noter: les bicyclettes sont fabriquées dans la région par l’entreprise Devinci.

Elles feront partie du paysage urbain jusqu’au début du mois de novembre.