Les conseils scolaires francophones optimistes pour la prochaine année

Ils doivent d’ailleurs présenter une première version de leur budget pour l’an prochain dès l’été, avant que le premier budget du gouvernement conservateur ne soit déposé cet automne.

Les conseils scolaires francophones de l’Alberta se disent toutefois prêts à toute éventualité.

« Au niveau des enseignants, il n’y aura aucune compression, à moins qu’il n’y ait vraiment une baisse importante dans une école et au niveau des autobus [il n’y aura] pas de changement », promet le directeur par intérim du Conseil scolaire Centre-Est, Henri Lemire.

S’il faut gérer un budget déficitaire, on l’a déjà fait, et on a quand même des réserves, comme plusieurs conseils

Henri Lemire, directeur par intérim du Conseil scolaire Centre-Est.