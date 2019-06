Recyclage : un grand défi pour les petites villes

À l’expiration du contrat qui les liait, la Ville de Lacombe a demandé des comptes à l'entreprise qui gérait jusqu’alors la collecte à domicile de la récupération. Quelle proportion du plastique récupéré est recyclée? Qu'est-ce qui est enfoui exactement?

Sans réponse, la ville a lancé un appel d’offres pour trouver un fournisseur alternatif qui pourrait garantir une nouvelle vie à tous ces déchets. Une seule entreprise s’est manifestée proposant un contrat 65 % plus cher, tout en bannissant des bacs environ la moitié des matériaux.

« Il fallait réévaluer la situation, explique Matthew Goudy. Étions-nous à la hauteur des attentes de nos citoyens tant pour la gestion de l'argent public que pour la protection de l'environnement? ».À contrecoeur, le conseil municipal s’est entendu pour mettre fin au programme de récupération.

Les bacs bleus ne servent plus.

« Même si on suspend la cueillette pour le moment, on veut trouver une alternative », promet la conseillère Cora Hoeksta.

Quand les citoyens réalisent que leur récupération pourrait bien aboutir au dépotoir, ils ne souhaitent plus être complices de cette illusion. Cora Hoekstra, conseillère municipale

Une question de population

Plus au nord, en banlieue d’Edmonton, la ville de Saint-Albert et ses quelque 65 000 résidents font face à des défis similaires, mais les solutions diffèrent, entre autres parce que la ville est plus grande.

Ces produits ne peuvent plus être mis dans des bacs de récupération à Saint-Albert. Photo : Radio-Canada

La collecte de la récupération y est toujours bien vivante, mais cinq types de produits sont désormais bannis des bacs de récupération, dont le verre et les contenants « Tetra Pak ».

« On voulait s’assurer que les produits qu’on met à la récupération peuvent être transformés dans des nouveaux produits », explique Olivia Kwok, responsable des programmes de gestion de déchets pour la Ville de Saint-Albert. « Les résidents se sont adaptés et le changement a généré des conversations intéressantes », ajoute-t-elle, car plusieurs citoyens ont appelé la ville pour demander comment réduire leur empreinte écologique.

Pourtant, dans les bacs de la ville voisine, la plupart de ces produits sont encore acceptés. Avec 13 fois plus de résidents que Saint-Albert, Edmonton peut se le permettre. Comme toutes les grandes villes, elle profite d'économies d'échelles qui rendent la récupération lucrative, mais de moins en moins. Entre 2017 et 2018, la ville a vu ses recettes diminuer 60 %.

Pour le moment, le recyclage reste lucratif dans les métropoles, mais pour des plus petites villes, la survie même des programmes de récupération est en jeu. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez

En quête d’un nouveau modèle

Toutes ces villes ont pris position en faveur d’un nouveau modèle de gestion du recyclage : la responsabilité élargie du producteur. Elles plaident pour que ceux qui produisent les emballages, les contenants et les imprimés paient et gèrent leur récupération.

Ni consigne ni taxe, ce modèle en vigueur en Colombie-Britannique responsabilise les entreprises jusqu’à la fin de la vie utile de leurs produits, laissant le marché s’adapter et favoriser par lui-même des produits qui se récupèrent plus facilement. Partout dans la province, le service doit être le même.

La Ville de Lacombe a fait la promotion de cette idée cette semaine à Québec lors du congrès des villes canadiennes. « C’est un problème national qu’on doit finalement gérer au niveau local, déplore Matthew Goudy ».

Le gouvernement albertain se dit ouvert à explorer cette option, mais refuse pour le moment de fixer des consultations formelles.



Mais peu importe la méthode privilégiée par ces villes albertaines, tous prêchent pour la réduction des déchets avant même de penser à leur récupération.