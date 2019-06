Du plomb découvert sur des terrains de gazon synthétique à Vancouver

« C’est mal, pour tout le monde c’est mal », raconte Peter Nicol, l’un des habitants qui milite pour le retrait des gazons synthétiques.

Avec d'autres, il a collecté des granulés de caoutchouc sur un terrain de jeu en gazon synthétique pour les faire analyser. Il s'avère que ces petites billes noires sont en fait des pneus de voitures recyclés et broyés.

De récents tests effectués en laboratoire ont confirmé la présence de plomb sur les pelouses du parc Trillium, mais aussi à l’École secondaire VanTech de Vancouver. Le rapport issu de ces analyses indique que lorsque des revêtements qui contiennent du plomb sont perturbés ou abrasés, de la poussière ou des émanations de plomb peuvent être libérées dans l’environnement, inhalé ou bien ingéré.

Du plomb découvert au parc Trillium à Vancouver. Photo : maggie macpherson/cbc / Maggie MacPherson

La Ville doit arrêter ça et réparer les dégâts qu’ils ont causés. Peter Nicol, un habitant qui dénonce les pelouses synthétiques

Accompagné par Janet Brown, une autre habitante également préoccupée par les effets nocifs de plomb sur la santé, Peter Nicol a voulu sensibiliser la Ville des dégâts de ces granulés sur l’environnement.

Par temps venteux ou avec la pluie, le plomb contenu dans les granulats noirs termine sa course dans les océans les plus proches, polluant ainsi les fonds marins.

« Cela me rend malade de voir ça, car on fait tout ce qu’on peut pour sauver l’environnement et on est témoin de cette situation, c’est vraiment inacceptable », déplore Janet Brown.

Les habitants ont rencontré des membres de la Commission des parcs de Vancouver afin de constater les dangers des terrains en gazon synthétique, mais aussi discuter de mesures correctives immédiates. Le commissaire John Irwin s’est dit surpris de cette découverte et pense qu’il est grand temps d’agir.

De g. à d. Janet Brown, le commissaire à la Commission des parcs, John Irwin, et Peter Nicol. Photo : Radio-Canada / Helene Bardeau

Je dois admettre mon ignorance à propos de cette situation et je pense qu’il faut vérifier chacun de nos terrains. John Irwin, commissaire à la Commission des parcs

Contactée par Radio-Canada, la Commission des Parcs a répondu que « Les systèmes de drainage de nos terrains en gazon synthétique sont conçus pour capturer et éliminer le matériau de remplissage et les autres matériaux du ruissellement avant qu'il ne quitte le site. » Tout le matériel collecté, dit l'organisme, est éliminé de manière appropriée.

Dans son courriel, la Commission recommande également aux personnes qui se rendent sur les terrains en pelouse synthétique de se laver les mains et d’essuyer leurs chaussures.

La Ville a interdit l'utilisation de ce matériel depuis 2016. Depuis le 1er janvier 2018, la Ville a remis plusieurs ordres de se plier au règlement en relation avec l’installation de gazon artificiel. Le non-respect de cette réglementation est normalement suivi d’une amende.