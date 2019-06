Le manque de pipelines coûte cher, selon la Fédération canadienne des contribuables

La Fédération canadienne des contribuables estime que la Saskatchewan a eu un manque à gagner de plus de 600 millions de dollars, en revenus liés à l'industrie pétrolière, au cours des 5 dernières années. La suspension de projets de pipelines par le gouvernement fédéral en serait la cause, selon elle.

L'organisme a tenu, jeudi, un point de presse devant le Palais législatif de Regina, dans le cadre d'une tournée canadienne.

La Fédération canadienne des contribuables estime que la province a perdu 612 millions de dollars entre 2013 et 2018.

Pour la ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, ce manque à gagner a plusieurs conséquences pour la province.

Ce sujet [...] a un effet sur nos hôpitaux, sur nos routes, sur nos écoles et l'investissement dans les choses qui sont importantes pour les personnes en Saskatchewan. Bronwyn Eyre, ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan

Si le gouvernement fédéral augmentait le nombre de pipelines au pays, cela pourrait créer, en Saskatchewan, plus de 11 hôpitaux régionaux, plus de 2100 nouveaux postes d'enseignants, en 10 ans, dans la province et réduire la facture fiscale des contribuables, selon la Fédération.

Pour sa part, le directeur pour l'Alberta de la Fédération canadienne des contribuables, Franco Terrazzano., soutient que la construction des pipelines profite à tous.

Franco Terrazzano, directeur pour l'Alberta de la Fédération canadienne des contribuables Photo : Radio-Canada / CORY HERPERGER

Un sujet moins sensible dans l’est ?

La Fédération canadienne des contribuables effectue une tournée dans l’ensemble du pays, mais elle pourrait recevoir un tout autre accueil dans l’est, selon le professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval, Patrick Gonzalez.

Je ne crois pas que cette campagne-là va avoir beaucoup de résonance hors de la Saskatchewan et de l'Alberta, peut-être un peu en Colombie-Britannique en matière de gaz, mais sinon, c'est pas de ça dont les gens ont envie d'entendre parler. Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économique de l'Université Laval

Il regrette que le gouvernement fédéral n'ait pas été en mesure de tenir une conversation nationale sereine là-dessus .

Cette tournée entreprise par la Fédération canadienne des contribuables a lieu alors que les projets de loi C-48, visant à réduire le transport de pétrole brut le long de la côte nord de la Colombie-Britannique, et C-69, resserrant les évaluations environnementales sur les grands projets énergétiques au pays, sont débattus et que des élections fédérales ont lieu à l'automne.

