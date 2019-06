Le parcours du combattant pour des usagers du transport adapté dans la région d'Ottawa et de Gatineau

Depuis novembre, Valérie Lessard, orthophoniste à la Clinique mots et gestes, fait face à de nombreuses embûches pour se déplacer de sa résidence à Ottawa vers son lieu de travail, situé au 500, boulevard Gréber, à Gatineau.

Para Transpo et la Société de transport de l'Outaouais (STO) se partagent le trajet. Le transfert se fait au Casino du Lac-Leamy. Mais dès que l'un des deux véhicules est en retard, l'autre conducteur n'attend pas.

Il y a des fois, je voyais le véhicule de la STO s'en aller. Et il fallait que le chauffeur de Para Transpo klaxonne pour dire : "Non on est là" , raconte-t-elle.

À lire aussi : Grogne chez les usagers du transport adapté de la STO

Selon Mme Lessard, OC Tranpso a une fenêtre de 30 minutes, c'est-à-dire que si elle demande un transport pour 7 h, le chauffeur peut arriver entre 7 h et 7 h 30. De son côté la STOSociété de transport de l'Outaouais a une fenêtre de 15 minutes.

C'est un stress constant qui n'a pas sa raison d'être de la part d'un organisme qui a cette mission , commente-t-elle. La jeune femme redoute aussi les répercussions de ses retards sur son travail qu'elle affectionne.

Si j'arrive en retard [au travail], ça brise ma crédibilité. [...] J'ai des clients qui m'attendent, qui ont hâte de me voir, qui me font confiance. Valérie Lessard, orthophoniste

Mme Lessard doit se lever à 5 h pour être certaine d'être à son travail à 9 h. Le trajet lui prend près de deux heures, matin et soir.

Après plusieurs semaines de ce manège, elle a réussi à obtenir un service exceptionnel de Para Transpo qui la mène directement à son travail. Mais l'entente doit être réévaluée, puisque son bureau a déménagé 4 km plus loin.

Ce qui m'arrive, je ne le souhaite à personne, particulièrement quand on aime autant son travail que moi. Valérie Lessard, orthophoniste

La jeune femme déplore que les dysfonctionnements dans l'arrimage des deux transporteurs empêchent les usagers d'avoir accès à plusieurs zones géographiques dans la région.

Des usagers se plaignent du nouveau système du transport adapté de la STO. (archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Son employeur et propriétaire de la Clinique mots et gestes, Yvon Blais, est compréhensif devant sa situation.

Moi, je me vois très mal laisser aller une orthophoniste qui fait un excellent travail pour des raisons de transport. Ce n'est pas un choix pour elle que d'être obligée de prendre le transport adapté , explique M. Blais.

Diplômé en travail social, Mathieu L. Boyer fait face aux mêmes difficultés. Il espère obtenir un emploi dans la fonction publique à Ottawa. Il y a un problème pour le travail, car ce ne sont pas tous les employeurs qui sont flexibles pour le retard , note-t-il.

La STOSociété de transport de l'Outaouais et Para Transpo ont indiqué par courriel qu'elles collaboraient afin d'arrimer le service entre les deux villes.

Avec les informations de Pascale Langlois