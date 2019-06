La vente de bière à l’épicerie est inéquitable, selon l’industrie des dépanneurs

Alcool NB annonçait plus tôt cette semaine que de la bière serait vendue dans 66 épiceries à travers la province dès le mois d’octobre.

Selon l’Association des dépanneurs de l’Atlantique (ACSA), Alcool NB est une société contrôlée par le gouvernement qui donne l’exclusivité à un secteur de l’industrie de la vente au détail au détriment d’un autre.

Cet avantage concurrentiel injuste offert aux épiceries fragilise la santé financière de plusieurs dépanneurs au Nouveau-Brunswick , affirme le président de l’ ACSAAssociation des dépanneurs de l'Atlantique , Mike Hammoud.

Mike Hammoud est président de l'Association des dépanneurs de l'Atlantique. Photo : Photo fournie par Mike Hammoud

M. Hammoud soutient que les dépanneurs sont les détaillants les mieux outillés pour vendre des produits qui ne doivent pas être offerts aux mineurs. Ce serait un bon complément à ce que nous faisons déjà , souligne-t-il. Nos employés sont déjà formés pour vendre des produits similaires, que ce soit du tabac ou de la loterie.

Chez Alcool NB, le porte-parole Mark Barbour dit que les magasins franchisés qui sont partenaires de la société de la Couronne et peuvent vendre de l’alcool là où il n’y a pas de succursale pourraient (...) être décrits comme des dépanneurs .

Alcool NB doit faire du commerce d’une manière socialement responsable , dit M. Barbour. Nous croyons qu’il y a un nombre convenable de points de vente et de types de points de vente pour répondre à la demande de la clientèle.

À l’ ACSAAssociation des dépanneurs de l'Atlantique , on indique qu’il y a plus de 10 ans que l’industrie demande que la vente de bière et de vin soit permise dans les dépanneurs.

Mike Hammoud souligne que les dépanneurs de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec vendent de l’alcool depuis des décennies . L’Ontario prévoit étendre la vente d’alcool aux dépanneurs et le nouveau gouvernement progressiste-conservateur à l’Île-du-Prince-Édouard en avait fait l’un de ses engagements au cours de la récente campagne électorale.