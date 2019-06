Une fontaine, des passerelles en hauteur, des trottoirs plus larges : la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a officiellement ouvert le square Dorchester, jeudi, après des travaux qui auront duré un an et coûté neuf millions de dollars.

Situé près de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, en plein cœur du centre-ville, le square Dorchester est à la fois un site patrimonial et l’un des lieux emblématiques de la métropole.

Les travaux destinés à lui donner une nouvelle allure sont terminés depuis le mois de mai. Mais c’est ce jeudi que la mairesse Plante et la ministre québécoise de la Culture, Nathalie Roy, se sont rendues sur place pour l’inaugurer officiellement.

Les travaux qui ont été menés depuis le mois de mai 2018 ont notamment permis de refaire la dalle du toit du stationnement intérieur qui se trouve sous le parc. L’entrée et la sortie du stationnement ont quant à eux disparu sous deux grandes passerelles en acier et en bois, situées aux extrémités nord-ouest et nord-est du square.

Les nouvelles passerelles en acier et en bois ont été aménagées au-dessus des accès au stationnement intérieur. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

L’ancienne vespasienne a été restaurée; les trottoirs périphériques ont été élargis; et la rue du Square-Dorchester réduite à une largeur de huit mètres, ce qui a permis d’ériger en bordure de celle-ci une immense fontaine d'inspiration victorienne. Elle mesure 11 mètres de hauteur.

La fontaine a été tronquée – donc coupée au milieu, en quelque sorte – parce qu'elle était trop large pour l'espace disponible. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

C’est l’architecte-paysagiste Claude Cormier, à qui l’on doit les boules multicolores du Village, qui est à l’origine du concept du « nouveau » square Dorchester.

Au tour de la Place du Canada

La réfection du square Dorchester s’inscrit dans un projet plus large, qui prévoit aussi le réaménagement de la Place du Canada, où se trouve notamment le monument dédié à l’ancien premier ministre John A. Macdonald, régulièrement vandalisé.

Réunis, ces deux parcs – autrefois appelés « square Dominion » – forment un îlot de verdure de 11 000 mètres carrés fréquenté par des centaines de personnes sur l’heure du lunch.

« Comme vous le savez, pour moi et pour mon administration, des espaces verts et des parcs, on en a jamais assez », a déclaré la mairesse Plante, jeudi midi. « Et quand on voit à quel point tout le monde se retrouve ici pour s’asseoir sur le gazon et profiter des arbres et de la nature, eh bien voilà : ça nous rappelle à quel point les espaces verts, les arbres, c’est nécessaire, c’est bon pour la santé. »

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine et Jean-Sébastien Cloutier