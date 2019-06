Changements importants au soccer et au football scolaires du N.-B.

Deux projets-pilotes seront implantés. Au soccer senior (jeunes de la 10e à la 12e année), les catégories AAA, AA et A seront abolies. Les écoles de la province étaient auparavant réparties selon le nombre d'élèves inscrits.

Dès septembre, l'ASINB instaure un système à quatre divisions, selon le nombre d'écoles inscrites et leurs forces.

Ce changement est apprécié par les directions sportives, comme c'est le cas à L'Odyssée, de Moncton.

Des fois, des catégories avaient beaucoup d'équipes contrairement à une autre," explique Neal Couture, directeur des sports scolaires à L'Odyssée. "Des équipes se trouvaient à faire de grands voyages. Avec la nouvelle façon, en redistribuant 1, 2, 3, 4, elles pourront se regrouper localement et régionalement.

Il y a aussi l'aspect compétitif. Par exemple, il n'y a que trois écoles AAA dans nord-est de la province comparativement à six dans l'est. Il est parfois plus facile de qualifier pour les championnats provinciaux.

Des changements sont plus profonds au football

Il y a présentement deux ligues provinciales. La seule différence, c'est que dans un circuit, les équipes évoluent à 12 joueurs contre 12 et dans l'autre, c'est à 10 contre 10.

Tout d'abord, la Ligue à 10 joueurs est abolie. Ce circuit existe depuis 2003 pour permettre aux plus petites écoles d'offrir un programme de football.

En lieu et place, les écoles du Nouveau-Brunswick pourront choisir trois niveaux de compétitions. Ligue à 12 joueurs de première division, de deuxième division et Ligue à 9 contre 9.

Exemple : Ligue à 12 joueurs Division 1 Tantramar

Moncton High

Riverview High

Leo Hayes

Fredericton High

Saint John High

Division 2 Mathieu-Martin

Odyssée

Harrison Trimble High

Bernice MacNaughton High

Kennebecasis Valley

St-Malachy's

St-Stephen

École Ste-Anne

Les équipes qui sont plus fortes évolueront dans la Division 1. Les autres, dans la Division 2 , explique Neal Couture.

Cette nouvelle structure permettra d'offrir des parties plus compétitives. Des écoles, comme Tantramar, à Sackville, ont gagné quatre championnats de suite. En 2018, les Trojans ont marqué 275 points en 6 matchs (une moyenne de 45 points par partie) et en ont accordé seulement 8.

Une capture du match qui a eu lieu entre les Olympiens de l'Odyssée et les Titans de Tantramar le 13 octobre 2017. Photo : Radio-Canada

On vise la réussite, mais on vise aussi la sécurité et l'encadrement des jeunes, soutient Neal Couture. On est content, mes entraîneurs avaient le sourire aux lèvres.

L'arrivée d'une ligue à 9 contre 9

L'objectif du 9 permettra d'aller chercher de nouvelles écoles pour promouvoir le sport , explique M. Couture. Ce circuit est vu comme une ligue de développement et est encadré par Football Canada, avec des règlements spécifiques et un plus petit terrain. Le Nouveau-Brunswick était la seule province à offrir une ligue à 10 joueurs.

Si ces deux projets fonctionnent, les changements pourraient être appliqués à d'autres sports.