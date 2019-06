Le système de stationnement à 2,15 M$ excède les besoins d’ExpoCité

La Ville de Québec reconnaît avoir vu trop grand avec son système de stationnement automatisé implanté sur le site d’ExpoCité. Plus de la moitié des bornes de paiement intérieures ne seront pas utilisées sur le site même.

Les 20 bornes qui ont été installées à l’intérieur du Centre Vidéotron seront déplacées vers d’autres stationnements exploités par la municipalité.

Le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, Marc des Rivières, indique que le mode de paiement à l’intérieur posait un trop grand risque d’embouteillage lors des grands événements.

Le risque qu'il y avait de payer à l'intérieur, c'est qu'au moment de la sortie […] il s'agissait que quelqu'un ait oublié de payer ou qu'il n'ait pas son coupon sous la main et c'est l'ensemble de la sortie qui était pénalisée , explique-t-il.

Utilisation limitée

Les bornes ne seront pas non plus utilisées au Grand marché ni pour le stationnement des employés du site. Elles pourraient éventuellement servir lors de plus petits événements au Centre de foires, mais rien n’est encore assuré.

Les équipements qui ne seront pas utilisés représentent 27 % du montant total de 2,1 millions de dollars investi dans le système de stationnement automatisé d’ExpoCité.

On a un plan de déploiement graduel pour les autres bornes, au cours de la prochaine année, de façon à ce que l'ensemble des équipements qu'on a acquis vont faire le travail pour lequel ils ont été achetés. Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente

Le système de gestion des stationnements d’ExpoCité sera déployé au cours de différentes phases d’ici l’automne.

Adaptation

L’administration Labeaume admet que le système ne sera pas utilisé de la manière qui avait été prévue au départ. Elle fait valoir que le site d’ExpoCité et sa fréquentation ont subi d’importants changements depuis que le système a été conçu, en 2012-2013.

L’expérience des dernières années et l’ajout d’activités sur le site telles que le Grand marché et le spectacle Flip Fabrique ont encouragé la Ville à adapter son système.

Il n'y a rien qui est écrit nulle part qui dit qu'un procédé ou un processus doit absolument rester pareil toute sa vie. Ce système-là nous permet justement de le faire vivre, de l'adapter à nos besoins , soutient le président du conseil d'administration d'ExpoCité et membre du comité exécutif, Vincent Dufresne.

On a repris ces bornes-là pour les envoyer ailleurs et ne pas avoir de dépenses inutiles, c'est brillant. Vincent Dufresne, président du conseil d'administration d'ExpoCité

Selon l’administration municipale, la flexibilité du système permettra de tenir compte des différentes tarifications pouvant s’appliquer simultanément à ExpoCité.

Elle affirme que son plan de déploiement du système de gestion des stationnements a été conçu en ayant comme principale préoccupation l’expérience client.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Olivier Lemieux