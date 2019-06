Des pages Wikipédia pour le rayonnement des chercheurs francophones

Les lacunes constatées dans la visibilité des chercheurs francophones sur Internet a mené l’ AcfasAssociation francophone pour le savoir à organiser une « journée contributive » d’un bout à l’autre du pays, accompagnée de formations à distance pour contribuer à Wikipédia.

Le but est de souligner l'apport des francophones du Canada en milieu minoritaire et d’augmenter leur visibilité. « Wikipédia, c’est une belle vitrine sur le monde », explique la présidente de l' AcfasAssociation francophone pour le savoir , Lynn Sauvageau.

« Les gens peuvent travailler en tout temps, collaborer d’un océan à l’autre, et il y a une sorte de communauté qui se forme autour de la création », poursuit-elle.

Mobiliser des chercheurs

L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) appuie la démarche de l’ AcfasAssociation francophone pour le savoir , selon son gestionnaire de la recherche, Éric Chevaucherie.

« Nous, on a l’expertise, beaucoup plus de contacts au sein de la recherche en milieu minoritaire, donc on va essayer de mobiliser nos chercheurs et même de mobiliser nos étudiants pour qu’ils écrivent sur Wikipédia au sujet de la recherche », dit-il.

« Le public francophone est assez réduit, ajoute M. Chevaucherie. Les universités ont des moyens assez limités. Il faut trouver un certain nombre de moyens alternatifs pour faire connaître les chercheurs et valoriser leur travail. »

Il note que le travail des chercheurs peut porter sur les enjeux des francophones en situation minoritaire – santé, droit linguistique, représentation politique, immigration – ou bien sur d’autres sujets, l'important étant que la recherche soit effectuée en contexte minoritaire.

M. Chevaucherie souhaite par ailleurs développer un portail d’articles portant sur la recherche en milieu francophone minoritaire.

Wikipédia dans la salle de classe

À Winnipeg, la bibliothécaire de l’Université de Saint-Boniface (USB), Camille Fitch-Kustcher, explique que les participants dans la capitale manitobaine se sont réunis pour rédiger dans la bibliothèque Alfred-Monnin de l’université.

Il a fallu bien expliquer les fondements du style « Wikipédia » aux participants, dit-elle : la rigueur des sources et la neutralité. « [Rédiger ces pages], c’est un peu la responsabilité de tous, mais il faut vraiment réfléchir à comment on le fait, utiliser la pensée critique », dit-elle.

Au Manitoba, les participants ont créé la page de l’écrivaine et professeure Lise Gaboury-Diallo. Elle y est présentée comme « l’une des plus importantes figures de la littérature franco-canadienne de l'Ouest » par les auteurs.

« Nous, c’est certain qu’on va continuer, ça a été quand même un succès. On va certainement faire des activités comme ça à la rentrée », affirme Mme Fitch-Kustcher.

Elle ajoute qu’elle souhaite amener Wikipédia dans les salles de classe. Elle discute avec plusieurs professeurs de l'USB qui veulent intégrer la pratique à leur cours et rédiger des pages Wikipédia avec leurs élèves.

Des universitaires désormais sur Wikipédia

Outre Lise Gaboury-Diallo, une dizaine de personnes figurent désormais sur Wikipédia à la suite de la campagne de l’Acfas. On trouve ainsi les renseignements suivants sur les pages qui leur sont consacrées :