Des partisans canadiens des Raptors unis à San Francisco

Raj Singh Ghuman a mis sur pied un groupe Facebook pour les supporteurs canadiens des Raptors à San Francisco sans se douter de la popularité qui allait s’en suivre.

Ça a commencé avec quelque chose de très petit, puis ça a commencé à devenir de plus en plus gros , explique-t-il.

La page s’est rapidement transformée en groupe de discussion avec un système de messagerie instantanée où une centaine de partisans prévoient des rassemblements les jours de match.

C'est plutôt sympa la façon dont ça nous rassemble tous encore et encore. C'est aussi ça, le Canada! Raj Singh Ghuman, partisan des Raptors

Le Canadien Marc Balaban se réjouit de l'initiative. Je ne connais aucune de ces personnes, mais je suis juste connecté au Canada et aux Raptors , affirme-t-il. Nous crions tous "Go Canada!" ou "Allez les Raptors!" et c’est une expérience incroyable.

Des partisans des Raptors sont venus de l'Alberta pour encourager leur équipe préférée Photo : Radio-Canada

Le groupe se veut rassembleur et regroupe des Canadiens de tous les horizons.

Les Raptors, ce n'est pas l'équipe de Toronto. C'est l'équipe du Canada ! Ricky Liorti, partisan des Raptors

L’Albertain Stanley Bigblume est du même avis. Il suit le parcours de Raptors depuis les débuts de l'équipe sportive il y a presque 25 ans.

C'est notre équipe comme tout le monde , dit-il. C'est historique, c'est la première fois que notre équipe se rend en finale.

Les Raptors de Toronto attirent des partisans des quatre coins du Canada Photo : Radio-Canada

Les Raptors rassemblent aussi les Canadiens de toutes les nationalités, rappelle le superfan Nav Bhatia, qui a lui aussi fait le voyage jusqu’en Californie.

Regardez la diversité dans ce petit échantillon d’une trentaine de personnes , a-t-il interpellé.

Nous avons l’air bien différents les uns des autres, mais au fond nous partageons tous la même passion et voulons gagner le championnat! Nav Bhatia, super fan des Raptors

Les partisans des Raptors de Toronto sont de toutes les origines et se font le miroir de la diversité canadienne Photo : Radio-Canada

Geneviève Bouchard a fait le voyage depuis le Canada pour célébrer ses 35 ans de mariage en Californie à l’occasion des finales de la NBA.

C’est incroyable de voir tous ces fans ici... Voir que les Raptors sont aussi populaires , dit-elle. On a besoin de gagner de temps en temps au Canada. Pour tous les fans des Maple Leafs, on a enfin une équipe qui gagne.

Plusieurs partisans font aussi remarquer que nombreux sont les Américains qui soutiennent l'équipe de Toronto, plutôt que celle de « l'État doré » qui a remporté plusieurs fois les finales de la NBA.