Les inscriptions au programme de journalisme du Collège Mathieu pourraient débuter en juillet

Actuellement, nous visons à l'offrir dès l'automne prochain , a déclaré le directeur général du Collègue Mathieu, Francis Kasongo, en parlant du nouveau programme de technique journalistique en français du Collège Mathieu, créé en partenariat avec la Cité collégiale d'Ottawa.

Plusieurs modalités administratives et la mise en place de recommandations émanant d’une étude de faisabilité restent toutefois à accomplir, selon lui. Cela pourrait occasionner un retard d’une session ou d’une année pour le début du programme.

Ce que je dis c'est que, si nous considérons que, pour le bien-fondé de l'implantation du programme, il faut retarder d'une session, ou d'une année, certainement que nous allons considérer cette option-là. Francis Kasongo, directeur général du Collège Mathieu

M. Kasongo espère que les dernières étapes pourront être finalisées d’ici le début du mois de juillet. Il précise qu’une annonce à ce sujet devrait être rendue publique au cours des prochaines semaines.

Les modalités du programme en discussion

Le programme de technique journalistique devrait vraisemblablement durer deux ans et contenir de 15 à 20 cours, selon M. Kasongo. Il précise également qu'il n'a pas encore été décidé si les cours théoriques seront donnés en ligne et les cours pratiques en personne.

La Coopérative des publications fransaskoises et Radio-Canada sont partenaires de ce nouveau programme de technique journalistique. Le programme souhaite utiliser les ressources du diffuseur public pour former les étudiants la fin de semaine, tandis que Radio-Canada veut engager plus d’employés qui viennent de la Saskatchewan et de l’Ouest canadien.

Avec les informations d’Emilie Dessureault-Paquette