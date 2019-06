Opioïdes : première accusation d'homicide involontaire dans le Grand Sudbury

David Stefanczuk a été arrêté le 14 mai par la police du Grand Sudbury pour son rôle présumé dans l’approvisionnement en opioïdes d'un homme de Sudbury mort le 1er février des suites d’une surdose.

En cour jeudi, il est resté calme pendant que la Couronne et la défense interrogeaient les témoins.

Il avait été libéré sous caution en février dernier en lien avec une autre infraction.

Deux des trois personnes qui lui ont servi de caution à l’époque ont témoigné en sa faveur.

Mais après avoir entendu leurs propos, la Couronne et la défense se sont entendues pour exiger la présence physique de la troisième personne ayant servi de caution, même si cette dernière avait envoyé une déclaration sous serment. Le témoin doit être entendu vendredi.

Une ordonnance de non-publication empêche le dévoilement des preuves réunies contre Dave Stefanczuk.

Plus tôt dans la journée, des mères de victimes de surdoses d’opioïdes ont manifesté devant le palais de justice de Sudbury.

Pour Beverly Pakham, qui a perdu son fils en août 2018, la décision de la police de Sudbury de porter une accusation d’homicide dans un cas de surdose est un signe que le trafic d’opioïdes est un crime grave .

J’espère que justice sera rendue de mon vivant et qu’on enverra le message aux trafiquants qu’ils ne recevront pas qu’une petite tape au poignet. Nous voulons sortir de l’ombre et dire haut et fort que nous n’accepterons plus de tels crimes. Nous voulons voir du changement.

Beverly Pakham, mère d’une victime de surdose d’opioïdes