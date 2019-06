Appel de la province contre le jugement Belobaba sur la taille du conseil municipal de Toronto

C'est lundi matin que s'ouvrent devant le plus haut tribunal de l'Ontario les audiences sur l'appel du gouvernement Ford au sujet de la décision d'un tribunal inférieur, qui a statué en septembre que la réduction de la taille du conseil municipal de Toronto était inconstitionnelle. La Cour d'appel lui avait accordé in extremis un sursis, en attendant l'appel de ce matin, si bien que les élections municipales d'octobre dans la métropole s'étaient tenues dans 25 arrondissements et non 47 comme initialement prévu.

Le gouvernement Ford avait annoncé deux mois avant l'élection du 22 octobre à Toronto sa décision de diminuer de près de moitié le nombre de sièges au conseil municipal de la métropole. Pour les conservateurs, il s'agissait de faire d'une pierre deux coups : dégager des économies d'échelle et rendre le conseil plus fonctionnel.

Aucun gouvernement au Canada ne s'était alors immiscé dans le processus électoral d'une municipalité, de surcroît en plein milieu d'une campagne. Aucune autre ville en Ontario n'avait en outre subi la même cure minceur de la part des conservateurs qui venaient d'être élus en juin 2018. La loi 5 ne visait en effet que la Ville de Toronto.

Le juge Edward Belobaba de la Cour supérieure de l'Ontario avait toutefois qualifiée la loi d'inconstitutionnelle au regard de la liberté d'expression, en donnant raison aux avocats de la Ville et à ceux qui représentaient des candidats à l'élection ou des électeurs.

Le conseil municipal de Toronto a été réduit de 47 à 25 sièges en 2018. Photo : Radio-Canada

Les adversaires du gouvernement affirmaient notamment qu'il n'existait aucune preuve qu'un conseil réduit serait moins dysfonctionnel et que les économies anticipées seraient minimes si le conseil était rétrécit de près de moitié.

Le juge Belobaba leur avait donné raison, en précisant que ces exemples de dysfonctionnement n'étaient qu'anecdotiques et qu'il n'y avait pas urgence à agir de la sorte aussi précipitemment avant le scrutin du 22 octobre.

Doug Ford avait convoqué les députés à siéger toute la nuit à Queen's Park pour adopter la Loi 31. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Les avocats du gouvernement argumentaient plutôt que les villes étaient des créatures de la province et que la réduction de la taille du conseil entraînerait des économies de 25 millions de dollars. A leur défaite, ils avaient décidé d'en appeler de la décision du jugement Belobaba.

Le temps pressait toutefois pour le gouvernement Ford à cinq semaines d'une élection générale prévue dans 47 arrondissements de Toronto.

La clause de dérogation

Le gouvernement avait alors présenté une nouvelle version de la Loi 5, en soumettant à Queen's Park la Loi 31 qui contenait cette fois une disposition de dérogation afin de contourner les obligations de la Charte. Il demandait paralèllement à la Cour d'appel de surseoir au jugement Belobaba, le temps de préparer son appel.

Le plus haut tribunal de l'Ontario entendra l'appel du gouvernement Ford sur le jugement Belobaba. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

La Cour d'appel lui avait accordé un tel sursis, de sorte que la clause de dérogation n'avait finalement pas été utilisée. Dans son jugement, le plus haut tribunal de la province avait notamment expliqué que le magistrat de première instance avait accordé une interprétation trop large à la liberté d'expression des candidats et des électeurs.

L'avocat constitutionnaliste, Nicolas Rouleau, explique que le gouvernement cherchera ce matin à faire invalider le jugement Belobaba et à confirmer la constitutionnalité de la Loi 5, qui est pour l'instant suspendue en vertu de ce sursis. On est revenu à zéro et le fardeau repose sur les épaules du gouvernement de démontrer que le juge Belobaba a commis une erreur , souligne-t-il.

Me Nicolas Rouleau. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Ford ne peut se désister, auquel cas le jugement Belobaba serait de nouveau applicable même si l'élection municipale à Toronto est chose du passé.

Me Rouleau rappelle que la Cour d'appel a déjà mis en doute le jugement Belobaba sur l'interprétation qu'il a accordée à la liberté d'expression. Tout ce qu'on peut ressortir de la décision sur le sursis, c'est que le gouvernement a déjà un très bon argument de son côté , explique-t-il.

Si on regarde les motifs [au sujet du sursis], on voit que le juge Belobaba avait quand même été loin dans son interprétation de la l'article 2b de la Charte et si la Cour d'appel a trouvé que c'était le cas, il sera quand même difficile pour la Ville de Toronto de gagner sa cause. Nicolas Rouleau, avocat constitutionnaliste

Il affirme néanmoins que le sursis ne signifie pas pour autant que la partie est gagnée d'avance pour le gouvernement Ford. Une fois qu'on a remporté une victoire devant un tribunal de première instance, cela devient plus facile de remporter une nouvelle victoire devant l'instance suivante. En ce sens-là, on pourrait donc se retrouver avec une décision surprenante de la Cour d'appel.

L'article 2b de la Charte

La section b de l'article 2 de la charte stipule que chaque Canadien jouit des libertés fondamentales suivantes : la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.

Les avocats de la Ville de Toronto affirmaient qu'il ne pouvait y avoir de vraie démocratie sans une représentativité réelle des électeurs. La province ne pouvait changer selon eux le processus électoral, en modifiant la représentativité du conseil.

La nouvelle carte électorale de la Ville de Toronto. Photo : Ville de Toronto

Dans un tel contexte, le droit de vote et la représentativité des électeurs vont selon eux de paire dans une démocratie. Le nombre d'arrondissements dans une élection a un impact indéniable sur la représentativité des électeurs: plus il y a d'arrondissements, moins le nombre d'électeurs est élevé.

En ce sens, les candidats au poste de conseiller sont plus à même de représenter les volontés de leurs électeurs en campagne et au conseil une fois qu'ils sont élus. Les électeurs ont pour leur part davantage la possibilité de voter pour un candidat en fonction de leurs préoccupations quotidiennes dans un quartier plus petit.

C'est au sujet de cet argument en particulier que le juge Belobaba avait notamment écrit que la loi enfreignait de façon substantielle les libertés d'expression des candidats et des électeurs comme le garantit la charte.

Le document officiel de la Charte canadienne des droits et libertés Photo : La Presse canadienne

Les avocats du gouvernement argumentaient au contraire que la province est souveraine lorsqu'il faut adopter des lois sur les municipalités de l'Ontario et sur le déroulement de leurs affaires courantes.

L'article 2b de la Charte ne s'applique donc pas selon eux, en autant que la province ne viole pas la constitution. Or disaient-ils, la Loi 5 n'enlève aucun droit aux électeurs, ni elle n'enfreint les droits des candidats à l'élection municipale au sujet de leur liberté d'expression politique. Ils rappelaient en outre que la représentativité efficace des électeurs au sein de leur conseil n'était pas un droit protégé dans la constitution.

Les options possibles

La situation qui prévaudra dans la métropole n'est pas claire selon Me Rouleau si la Ville de Toronto devait remporter une nouvelle victoire contre la province. Cela va dépendre des demandes de la Ville comme celle de faire déclarer l'élection du 22 octobre comme étant nulle , souligne-t-il.

La Cour d'appel pourrait par exemple décréter que la prochaine élection générale de 2022 se tienne dans 47 arrondissements comme il était prévu initialement de le faire en octobre dernier ou encore d'organiser des élections partielles d'ici-là pour combler 22 sièges manquants dans le conseil actuel. Dans ce dernier cas, il faudrait redécouper la carte électorale de la métropole.

Ces avenues-là sont toutefois peu probables selon Me Rouleau, qui pense que la Cour d'appel va plutôt préférer accorder du temps au gouvernement pour réécrire sa loi controversée en respectant le jugement Belobaba. La Cour ne voudra pas rendre la situation plus confuse qu'elle ne peut y paraître selon lui.

La Cour suprême du Canada, au printemps Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le gouvernement Ford risquerait surtout selon M. Rouleau d'utiliser la clause de dérogation comme il avait menacé de le faire. Dans ce cas-ci, la Ville pourrait contester le recours à cette clause devant la Cour supérieure de l'Ontario. On recommencerait alors à zéro pour cette question devant un tribunal de première instance , dit-il.

Il existe enfin toujours la possibilité pour l'un ou l'autre des perdants de demander à la Cour suprême du Canada d'entendre la cause sur le fond du litige. En Cour suprême, on déterminerait seulement si la décision de la cour d'appel de l'Ontario était correcte, constitutionnelle , précise Me Rouleau.