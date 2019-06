Un bilan positif pour le 15e colloque du SAENCAT

Ce rendez-vous annuel réunit des entrepreneurs, des organismes de développement économique et des politiciens autour de questions économiques et sociales.

Le président du Secrétariat, Ted Moses, tire un bilan positif de la rencontre de Rouyn-Noranda et croit d'ailleurs qu'il s'agit d'un cadre d'échanges unique en son genre au pays.

Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques de la Nation crie Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Je suis très content, c'est un bon forum pour dialoguer ensemble et pour donner de l'information concernant les Cris et les entreprises sur le territoire cri. Le secrétariat, c'est une organisation unique en son genre au pays , dit-il.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, partage le même constat. Selon lui, le Forum est un cadre indispensable pour échanger sur les réalités régionales et développer des partenariats économiques qui donnent des résultats.