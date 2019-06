Formation d’un comité pour piloter le projet Communautés Francophones Accueillantes

Le Conseil consultatif communautaire (CCC), est composé de six bénévoles:

Pour Gravelbourg : Isabelle Blanchard, Réal Forest, Leah Gottselig.

Pour Moose Jaw: Yannick Da Prato, Gilbert Havugiyaremyre, Jennifer Maxfield.

Trois membres observateurs font aussi partie de ce comité. soit Chantal Amstad, Jean-Maurice Ebrottié et Marie Galophe.

Pour Sandrine Lebon, l'agente de projet CFA, ces personnes ont été sélectionnées en raison de leur connaissance et de leur implication dans le milieu francophone dans ces deux villes.

Elle indique que le comité se réunira environ tous les deux mois.

Le CCC a jusqu’au 31 mars 2020 pour présenter la liste des activités communautaires qui aideront « à attirer les gens à venir s’installer à Moose Jaw ou à Gravelbourg », indique-t-elle.

« À Moose Jaw on a le Newcomers Centre. C’est en anglais. Il n’y en a pas un en français. On n’a même pas un [centre pareil] à Gravelbourg. On peut proposer à l’ IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada d’avoir un centre pour les nouveaux arrivants », indique-t-elle en exemple d’activités.

Sandrine Lebon précise que le comité n’a pas encore commencé à sélectionner les activités du projet CFA.

Avec l'aide d’Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada, une ou deux activités pourront être financées chaque année, explique-t-elle.

Le comité rencontra le public le 14 juin lors d’un 5 à 7 au Centre culturel Maillard, à Gravelbourg.

Avec les informations de Emmanuelle Poisson