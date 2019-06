En formation chez Exploramer pour contrer le « trou noir »

Pendant deux jours, ils en apprendront davantage sur des crustacés et poissons qui peuvent se retrouver un jour ou l'autre sur leur table de travail.

Cusimer finance cette formation grâce au projet pilote des gouvernements fédéral et provincial pour contrer le « trou noir », cette période pendant laquelle les travailleurs saisonniers se retrouvent sans revenu.

Cette année, l'enveloppe québécoise de huit millions de dollars permet de bonifier les formations en lien avec le travail.

Cusimer prévoit des ateliers variés échelonnés sur deux mois à raison de deux jours par semaine qui aborderont des sujets comme l'environnement, l'ergonomie et... la nouvelle loi sur le cannabis. Les marchés mondiaux changent donc c'est important que nos employés soient sensibilisés.

Oui il y a en hygiène et salubrité, et la qualité, mais également c'est de voir des petits détails qui pourraient faire qu'ils pourraient participer à l'évolution de nos procédés de transformation

La biologiste et responsable de l’interprétation du Musée scientifique Exploramer, Mélanie Cantin, leur a montré les techniques de pêches et des notions de biologie. « Au niveau de leur habitat et de l'alimentation », précise-t-elle. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes