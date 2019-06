Une consultation sur l'ouverture d'un 2e bar de danseuses à Rouyn-Noranda

La demande de modification de zonage vise à permettre un établissement à caractère érotique sur la rue Monseigneur-Tessier Est, où se trouve présentement le bar L'Échappée Belle, anciennement Le Sportif.

Les citoyens sont appelés à se prononcer sur le sujet et peuvent aussi consulter le projet au bureau de la greffière.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, explique que la demande suit son cours dans le processus de modification des règlements de zonage.

Dans le processus, il y a des consultations publiques, les gens vont être informés du projet de changement de règlement et des possibilités de donner leur opinion à ce niveau-là. On est au début du processus qui s'étend sur un certain temps , explique-t-elle.

La Ville peut également décider de tenir un référendum advenant une forte opposition à la modification demandée.

Il y a quelques années, l'arrivée d'un bar de danseuses nues au centre-ville de Rouyn-Noranda a suscité de l'opposition, notamment des groupes de défense des droits des femmes.