Maternelles 4 ans : les garderies privées non subventionnées veulent être entendues

Alors que la Commission parlementaire sur le sujet s'est terminée mardi sans qu'elle puisse y participer, l'Association des garderies privées non subventionnées en installation (AGNSI) vient d'apprendre qu'elle pourra rencontrer le ministre de l'Éducation le 13 juin.

La propriétaire et directrice de la garderie Les p'tits bonzaï à Bécancour, Julie Véronneau, se sent laissée de côté dans tout ce débat qui aura tôt au tard un impact sur sa garderie et sur les enfants.

Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait faire si tout le monde se parlait et se mettait sur le même pied d'égalité , déplore-t-elle.

Julie Véronneau aimerait faire partie de la solution en accueillant les enfants moins nantis du secteur, ce qui n'est pas possible avec son tarif à 44 $ par jour.

On a déjà beaucoup de spécialistes qui viennent visiter les enfants, explique-t-elle. Si on avait plus d'aide gouvernementale, on serait en mesure d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore en garderie et d'assurer un suivi et un dépistage.

La propriétaire de la garderie Les p'tits bonzaï, à Bécancour Photo : Radio-Canada

L'enjeu est crucial pour l'ensemble des garderies non subventionnées en installation du Québec dont la survie est carrément menacée, selon l' AGNSIAssociation des garderies privées non subventionnées en installation .

On n'est pas contre les maternelles 4 ans, affirme le président David Haddaoui. Par contre, on est pour le dialogue et la mise en place d'une politique pour qu'on puisse sauver tout le monde.

L' AGNSIAssociation des garderies privées non subventionnées en installation implore le gouvernement d'uniformiser le réseau et d'accorder des subventions à ses membres pour éviter que leurs garderies ne se vident avec l'implantation, d'ici 5 ans, de 2600 classes de maternelles 4 ans.

Contacté à ce sujet, l'attaché de presse du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, affirme que celui-ci souhaite d’abord et avant tout que les parents de toutes les régions du Québec puissent avoir accès à une offre de service diversifiée .