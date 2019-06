Sudbury : accessible… ou presque

Lionel Courtemanche, qui se déplace en fauteuil roulant depuis des décennies, se souvient d’une époque où une grande partie du centre-ville de Sudbury lui était inaccessible.

C’était difficile ! Même ici, tu allais au centre-ville, tu ne pouvais même pas rentrer dans les restaurants puisque toutes les portes étaient surélevées. Lionel Courtemanche, président du comité d’accessibilité de la ville du Grand Sudbury

Des années plus tard, il dresse un meilleur bilan de la situation.

Il n'en faut pas beaucoup pour empêcher un fauteuil roulant d'accéder à un commerce. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

Je suis allé à un restaurant l’autre jour dans le Nouveau Sudbury, et tout était accessible, ils avaient une belle grande salle de bains. C’est beaucoup mieux pour nous que ça l’était auparavant, dit-il.

La Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario est entrée en vigueur en 2005. Elle vise à rendre la province entièrement accessible en établissant des dates butoirs échelonnées sur 20 ans.

Les municipalités ontariennes, les organismes publics et certaines entreprises privées doivent donc respecter plusieurs normes d’accessibilité et se conformer d’ici certaines dates prescrites par le gouvernement.

Normes d’accessibilité prescrites par la loi Service à la clientèle

Information et communications

Transport

Emploi

Conception des espaces publics

Au cours des dernières années, bon nombre de municipalités ont renouvelé leur flotte d’autobus municipaux pour se conformer aux normes d’accessibilité en termes de transport. À Sudbury, tous les autobus sont maintenant munis d’une rampe d’accès et peuvent se baisser pour accueillir les gens à mobilité réduite.

Daniel Lebrun utilise souvent le système d’autobus de Sudbury. Il se déplace en fauteuil roulant depuis trente ans à la suite d’un accident de plongée.

Le Sudbury Transit, il est vraiment accessible pour moi. Je peux le prendre chaque demi-heure au coin de rue de ma maison. Daniel Lebrun, activiste en accessibilité

Cependant, il est arrivé que le trottoir ne soit pas coupé à son arrêt. Impossible pour l’autobus d’abaisser sa rampe d’accès.

Plus d'un tiers des commerces à Sudbury ne sont toujours pas accessibles, selon les estimations de Daniel Lebrun, activiste en accessibilité. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

La courbe de ciment n’était pas coupée… ça m’est arrivé trois fois que l’autobus, il ait fallu qu’il fasse quelque chose de différent : arrêter dans le milieu de la rue. C’est un peu plus dangereux , rapporte Daniel Lebrun.

Selon la loi, la municipalité est tenue de prendre en compte les normes d’accessibilité lors de chaque nouveau projet de construction ou de rénovation. Mais rien ne l’oblige à rendre tous ses bâtiments accessibles, note Danielle Wicklander, une employée municipale chargée de faire appliquer la Loi dans les projets de la ville.

C’est fait au fur et à mesure, sinon ce ne serait pas faisable pour une municipalité d’assumer tous ces coûts. Danielle Wicklander, employée municipale du Grand Sudbury

Lorsque la Ville l’a embauchée il y a 7 ans, les planificateurs municipaux n’avaient pas forcément le réflexe d’ajouter une dimension d’accessibilité à leurs dessins, dit-elle.

Ce sont eux qui m’appellent maintenant pour me dire "Hey Danielle, on a un projet qui s’en vient, il faut qu’on en parle au comité d’accessibilité. Quand est votre prochaine rencontre?" Donc, il y a eu un vrai virage en termes d’éducation et de sensibilisation, explique-t-elle.

Le parc Bell s'est muni de fauteuils flottants qui permettent aux personnes à mobilité réduite de profiter de la plage. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Malgré ce progrès, des obstacles se dressent toujours sur la route des personnes vivant avec un handicap à Sudbury. Lors d’une visite à la mairie l’an dernier, Daniel Lebrun n’a pas pu utiliser la salle de bains pour homme puisqu’elle n’était pas accessible.

Il a fallu que j'aille sur le bord des femmes puis il a fallu que j'excuse la personne qui était dedans. Daniel Lebrun, activiste en accessibilité

La Ville dit prendre les plaintes au sérieux et s’assurer de faire le suivi avec les services municipaux concernés lors de chaque incident.