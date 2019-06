Des membres du CJP en France pour les commémorations du débarquement

Le 6 juin 1944, plus de 14 000 soldats canadiens débarquaient sur une plage française, portant le nom de code Juno, afin de prendre part à une des opérations militaires les plus importantes de l'histoire.

Cette journée a marqué un tournant important dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1000 Canadiens ont été tués, blessés ou capturés. Cela a aussi marqué le début de la campagne meurtrière de Normandie, qui s'est étalée sur 11 semaines. Au total, 90 000 Canadiens y ont participé. Parmi eux, 5500 ont perdu la vie.

La présidente du CJP, Ariane Freynet-Gagné, et quelques membres de cet organisme, destiné à la jeunesse franco-manitobaine, sont à Courseulles-sur-Mer, où d’importantes commémorations du jour J ont lieu.

« C’est extrêmement émouvant », affirme-t-elle en entrevue à l’émission Le 6 à 9, jeudi matin.

Elle raconte que, lorsqu’ils se promènent et disent qu’ils sont Canadiens, ils reçoivent un accueil très chaleureux des résidents de la commune française, car c’est là particulièrement que les soldats canadiens ont débarqué.

« Il y a des drapeaux canadiens toutes les deux ou trois maisons, dit-elle. On est chanceux d’être là pour cette journée historique. »

Plusieurs chefs d’État et de gouvernement, dont Justin Trudeau, Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May, sont de passage en Normandie pour les commémorations. Ariane Freynet-Gagné dit que, pour cette raison, la sécurité est très forte à Courseulles-sur-Mer.

« C’est une semaine extrêmement émouvante », ajoute-t-elle toutefois.

« On a pleuré au moins une dizaine de fois », raconte celle qui réalise davantage « l’importance de continuer d’œuvrer pour la paix ».