Le réaménagement de l'intersection du boulevard Lorrain et du chemin de Chambord, qui a été le théâtre de deux accidents mortels depuis 2016, devait être réalisé cet été. Il est toutefois remis à 2021, au grand désarroi des résidents de ce secteur de Gatineau.

Certains citoyens réclament ces travaux depuis plus de huit ans. Pétitions, marche dans les rues du quartier : ils ont multiplié les efforts pour que l’intersection, où circulent en moyenne 10 000 voitures par jour, soit sécurisée.

La bataille s'est accentuée en 2016, après la mort de la jeune Élizabeth Graham-Welton, happée mortellement alors qu'elle circulait à vélo. Même chose l'année suivante, lorsqu'une motocycliste a perdu la vie presque au même endroit.

Il faut que ça bouge tout de suite. Ce qu’on veut, c’est une place sécuritaire pour que les gens puissent traverser , a exprimé Marc Champagne, président de l’Association des résidents de Bellevue Nord.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) affirme comprendre les enjeux de sécurité, rappelant qu'il a réduit la vitesse à 60 km/h.

C’est un coin qui est très dangereux, même avec la réduction de la vitesse. Les gens ne suivent pas les limites. Marc Champagne, président de l’Association des résidents de Bellevue Nord

Le projet d’aménagement de feux de circulation et d’élargissement de la chaussée — qui en est à l'étape des plans et devis — nécessitera des travaux plus importants que prévu. Le ministère s’est rendu compte qu’il devait changer le système de drainage dans le secteur.

Oui, les enjeux de sécurité, mais, en même temps, il fallait regarder tous les enjeux du secteur , a justifié Rosalie Faubert, porte-parole du MTQTransports du Québec .

Le conseiller du district de Bellevue, Pierre Lanthier, a fait part de son mécontentement au ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

On parle de l’eau, les refoulements, ces choses-là. Mais pour moi, c’est priorité à la sécurité , a jugé M. Lanthier. Il espère que le ministère fera marche arrière et devancera les travaux.

