La Nouvelle-Écosse met fin à son contrat avec son plus grand transporteur scolaire à Halifax

L’entente devait durer 10 ans, mais le ministre de l'Éducation, Zach Churchill, a annoncé jeudi que la province y mettait fin après seulement 3 ans. Comme la province devait donner une année de préavis à l'entreprise, Stock assurera le transport des élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020.

Dès septembre 2019, on promet que le Centre régional pour l'éducation d’Halifax assurera une plus grande supervision des communications et des routes. Il prendra le contrôle de ces responsabilités en septembre 2020.

Pour ce faire, on procédera à sept nouvelles embauches, à un coût de 464 000 $.

Insatisfaction des parents

La province réagit à un sondage en ligne de MQO Research, réalisé pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Écosse auprès de quelque 8000 personnes. Les répondants de l'extérieur de la région d'Halifax se sont dits satisfaits des services qui leur étaient offerts. Mais dans la capitale, les répondants ont plutôt exprimé leur insatisfaction.

Ils se sont plaints notamment de la communication avec le transporteur, de la sécurité dans les autobus et de la fiabilité du service.

À la rentrée de l’automne dernier, les ratés du transport scolaire avaient causé bien des maux de tête à certains parents, y compris ceux des écoles de langue française. La province avait alors réagi en investissant 1,9 million de dollars pour que Stock se dote de 37 nouveaux autobus.

Dans la région d’Halifax, Stock Transportation effectue le transport de 23 000 élèves des écoles anglophones et de celles du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

À l’extérieur d’Halifax, le transport des élèves francophones assuré par Stock à Greenwood (École rose des vents), Arichat (École Beauport), Sydney (Centre scolaire Étoile de l’Acadie), Truro (École acadienne de Pomquet) n’est pas affecté par l’annonce de jeudi.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse affirme qu’il prépare une stratégie provinciale pour le transport scolaire et qu'il veut la mettre en oeuvre en septembre 2020.