Wolverine est arrivée à Miscou, au Nouveau-Brunswick

La Garde côtière canadienne a commencé le remorquage de la baleine noire morte surnommée Wolverine, découverte mardi dans le golfe du Saint-Laurent. Sa carcasse a été ramenée au large de Miscou, au Nouveau-Brunswick, et une nécropsie devrait être réalisée à compter de vendredi matin, lorsqu’elle sera arrivée sur le rivage.

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) collabore avec des experts en mammifères marins pour organiser et réaliser une nécropsie, indique-t-il dans un communiqué. La nécropsie devrait aider à déterminer la cause de la mort de Wolverine.

Le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada collabore notamment avec l'Agence océanique et atmosphérique nationale américaine (NOAA) pour surveiller les baleines et avec la Marine Animal Response Society de la Nouvelle-Écosse pour la réalisation de la nécropsie.

L’équipe de la MARSMarine Animal Response Society est déjà arrivée à Miscou, mais la nécropsie ne commencera que vendredi matin. Les résultats ne seront toutefois pas disponibles le jour même. Cela pourrait prendre plusieurs mois avant que tous les résultats soient rassemblés, prévient le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada .

La Marine Animal Response Society est arrivée à Miscou jeudi, mais la nécropsie commencera seulement vendredi. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Nous attendons l'arrivée de la baleine morte, dit Tonya Wimmer, de la MARS. Nous tentons de faciliter son arrivée à terre pour pouvoir commencer la nécropsie demain matin. Des excavatrices sont sur place pour ramener la carcasse sur la plage, étant donné le poids de l'animal.

L'équipe attend toutefois des spécialistes du pluvier siffleur pour s’assurer que la plage soit sécuritaire pour les travaux. Le pluvier siffleur est une espèce en danger qui fait son nid dans le sable.

Les pluviers siffleurs nichent à même le sol. Photo : Attention FragÎles

La population de baleine noire est si faible, chaque animal qui meurt est inquiétant, ajoute-t-elle. L'année 2017 a été extrême. L’an passé, on était content de ne pas trouver de carcasse au Canada, même s'il y en a eu quelques-unes aux États-Unis. Donc, d'en trouver une cette année, c'est crève-cœur.

Tonya Wimmer, de la Marine Animal Response Society, est arrivée à Miscou jeudi après-midi. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La baleine morte a été observée par surveillance aérienne dans le golfe du Saint-Laurent une première fois le 4 juin dans un quadrilatère fermé à la pêche aux engins fixes non surveillés depuis le 17 mai. La date, le lieu et la cause exacts de la mort de la baleine ne sont pas connus.

Le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada fournit une carte des baleines noires observées en 2019 (Nouvelle fenêtre) à ce jour.

Le Ministère avise qu’il est encore tôt dans la saison pour être en mesure de comparer la situation à celle de 2018. On sait cependant qu’aucune carcasse de baleine noire n’avait été trouvée dans les eaux canadiennes cette année-là. En 2017, 12 carcasses de baleines noires avaient été trouvées dans le golfe du Saint-Laurent, et 5 autres dans les eaux américaines.

Avec les informations d'Alix Villeneuve