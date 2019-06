Les Petits Chanteurs du Mont-Royal : entre rigueur académique et vocale

À l’émission Aujourd’hui du 23 décembre 1965, l’animateur Pierre Paquette s’entretient avec le père Léandre Brault qui a fondé l’institution en 1956.

Le père Brault y explique la particularité de la Maîtrise des Petits Chanteurs.

Ce n’est ni une école ordinaire, ni une chorale. Les garçons y acquièrent une culture musicale de deux ans, à raison de deux heures de pratique par jour, avant de pouvoir chanter en public.

On forme des esprits par les langues, les sciences et on peut ajouter la musique comme une discipline en plus. On ajoute la musique à titre de formation générale à des garçons qui peuvent la recevoir.

Père Léandre Brault, fondateur des Petits Chanteurs du Mont-Royal