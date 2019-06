Un refuge pour animaux de Thunder Bay prêt à accueillir des chiens de Pikangikum

Le refuge Northern Reach Rescue Network de Thunder Bay a appris mardi matin que trois chiots de Pikangikum avaient besoin de soins et que huit autres étaient en route.

Cet organisme s’occupe de l’accueil et de l’adoption de chiens provenant de communautés éloignées dans le nord de la province.

Alors que la Première Nation de Pikangikum commençait à évacuer en raison d’un incendie de forêt, Northern Reach a dû faire de la place dans son programme pour accueillir les chiens de la communauté sinistrée , explique la SPCA dans un communiqué.

L'incendie de forêt Red Lake 14, à quelques kilomètres de la Première Nation de Pikangikum, n’est toujours pas maîtrisé, selon les plus récentes informations du ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

La SPCA soutient le déménagement vers le sud de l’Ontario de 20 chiens dont s’occupait Northern Reach Rescue Network pour ainsi faire de la place aux animaux de Pikangikum.

Nous nous sommes préparés à en prendre le plus grand nombre possible , indique Northern Reach. Nous sommes si fiers du travail d’équipe de tous ceux qui font tout leur possible pour aider ceux qui en ont besoin.

Vendredi, ils seront transportés vers les centres de la SPCA de l’Ontario à Barrie, Muskoka, Midland, Orillia et Orangeville.