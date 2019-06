Nathan Grant prend la barre du Rouge et Or basketball

C’est avec cette phrase que Nathan Grant, 35 ans, a terminé la conférence de presse visant à annoncer sa nomination au poste d’entraîneur-chef de l’équipe basketball masculine du Rouge et Or.

C’est un rêve qui se réalise. Quand j’ai appris que le poste était ouvert, je ne pouvais presque pas y croire, mais je savais que j’étais prêt. J’ai travaillé pour ça et c’est ce que j’attendais , a expliqué dans la langue de Molière le Montréalais dont l’anglais est la langue maternelle. J’ai récemment commencé à écouter le basketball en français à RDS , a-t-il lancé en souriant à ce sujet.

Un sourire qui ne l’a pas quitté depuis qu’on lui a annoncé qu'il obtenait le poste, affirme le principal intéressé.

Charismatique, celui qui était jusqu’à tout récemment à la tête d’Équipe Québec U17 n’a laissé personne indifférent, mercredi. Idem lors des entrevues d’embauche, a raconté le président du conseil d’administration du programme de basketball, Charles Fortier.

27 candidats de partout sur la planète

Pas moins de 27 candidats, dont certains d’Afrique, d’Europe et des États-Unis, ont offert leurs services pour le poste d’entraîneur-chef suite à la démission de Jacques Paiement Jr, il y a un peu plus d’un mois, après 10 ans à la barre du Rouge et Or. Sept ont été convoqués en entrevue, dont Grant, dont la feuille de route est assez étoffée malgré son jeune âge.

Depuis la fin de sa propre carrière universitaire avec les Bobcats de Brandon, il y a huit ans, le père de famille a dirigé diverses équipes provinciales, en plus d’occuper un rôle d’entraîneur adjoint avec les Stingers de Concordia, en 2016 et 2017. Il a également fait partie de l’équipe d’entraîneur des formations canadiennes junior, travaillant avec un certain RJ Barrett, dont le nom devrait être prononcé dans les trois premiers choix du prochain repêchage de la NBA.

Mais c’est une fois devant le comité d’embauche du Rouge et Or que Nathan Grant s’est vraiment distingué. Il nous charmé. Quand il est sorti de l’entrevue, on s’est tous regardé et on s’est dit que c’était notre homme , a raconté Charles Fortier.

Une nouvelle culture

S’il a pris soin de souligner le grand dévouement et la loyauté de Jacques Paiement Jr, Fortier n’a pas caché que la démission de ce dernier a ouvre la porte à un vent de changement similaire à celui qu’a amené Guillaume Giroux avec l’équipe féminine depuis son arrivée, il y a trois ans.

Équipe à battre au Québec aux débuts des années 2000, l’équipe masculine n’a plus accédé à la finale provinciale depuis 2012. Le recrutement des meilleurs joueurs collégiaux, souvent originaires de Montréal, s’est avéré particulièrement ardu ces dernières années.

Rien pour effrayer Nathan Grant. C’est important qu’on commence à regarder en avant. Avec la façon dont on va jouer, dont on va étudier, je veux changer la mentalité de nos athlètes et on va avoir du succès après ça.

Lui qui vient d'aménager Québec avec sa femme et ses deux enfants, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans, il estime avoir tout ce qu'il faut à l'Université Laval pour rapidement relancer le programme.

Ici, à Québec, on a un bon bassin d’athlètes. Ce sera important d’être capable de les développer dans notre cour. On a aussi le plus beau gymnase au Québec et ça va attirer de bons joueurs.

Des espoirs de premier plan s’amènent

Évidemment, l’immense réseau de contact de Grant et ses liens étroits avec le milieu du basketball montréalais ne nuiront pas pour le recrutement. Tous les meilleurs joueurs collégiaux québécois ont évolué sous ses ordres dans l’équipe provinciale, a souligné Charles Fortier, ajoutant que son nouvel homme de confiance n’arrivera pas seul à Québec.

Sans nommer de noms, le président du conseil d’administration affirme que des espoirs de premier plan ont déjà confirmé qu’il s’amèneront à l’Université Laval.

Je suis énergique et j’ai du charisme. Je vais être capable de convaincre les athlètes de venir vers nous. Tout est en place pour que ça se fasse rapidement , lance Nathan Grant, visiblement confiant en ses moyens.

Ce malgré le fait que l’équipe masculine du Rouge et Or dispose présentement d’un des plus faibles budgets de bourses d’études au pays, un frein au recrutement d’espoirs. Je n’ai pas peur de travailler. C’est de là d’où je viens. Quand un groupe de personnes travaille ensemble et veut réussir, tout est possible , conclut-il, jetant un coup d'oeil à l'amphithéâtre-gymnase du PEPS.