Des cabines anti-agressions installées dans les autobus de Winnipeg

Le but est de mettre en place ces boucliers sur les 630 bus de la flotte de la Winnipeg Transit, au rythme de 15 par semaine, afin que tout soit terminé d’ici mars 2020, indique le chef des opérations de la Winnipeg Transit, Randy Tonnellier.

La pression était montée à l'égard de la Ville de Winnipeg pour qu’elle décide d’installer ces équipements de protection à destination des chauffeurs après que l’un d’eux fut poignardé à mort en 2017. Depuis, la sécurité des chauffeurs d'autobus était un des sujets en première ligne des discussions entre leur syndicat et Winnipeg.

« Nous nous sommes battus les deux dernières années pour avoir ces boucliers installés, rappelle le président du syndicat des chauffeurs d’autobus, Aleem Chaudhary. Dieu merci, nous les avons. »

3700 $ par bouclier

Le coût total estimé de l’installation des cabines anti-agressions est estimé à 3700 $ par bouclier.

L’installation sur tous les autobus de la flotte a été décidée à la suite d'un projet pilote, commencé à l’automne 2017, où deux types de boucliers avaient été installés dans six bus pendant neuf mois. Finalement, la Ville a choisi un modèle avec deux panneaux ajustables, qui était aussi le modèle plébiscité par les chauffeurs.

Plusieurs villes, notamment en Colombie-Britannique et en Ontario, ont déjà des boucliers de protection présents dans leurs transports en commun. Edmonton est, elle aussi, en train de procéder à ce type d’installation, pour un coût légèrement inférieur à 7 millions de dollars.

Réduire la gravité des agressions

Le président du syndicat des chauffeurs d’autobus se dit heureux que la ville fasse de la sécurité des chauffeurs une priorité. Il espère que cela réduira le stress que ces derniers subissent. Il anticipe aussi une baisse des coûts associés aux congés pris par les chauffeurs à la suite d'une agression.

« C’est une situation gagnant-gagnant. Pour nos membres, c’est une grosse victoire parce qu’ils sont protégés et se sentent plus en sécurité », souligne Aleem Chaudhary.

Les boucliers ne protégeront cependant pas complètement les chauffeurs, comme le note le président du comité permanent des travaux publics, Mathieu Allard: « Une agression n’est pas nécessairement seulement physique, il peut y avoir des agressions verbales. C’est difficile de voir ce que ça va faire au niveau du nombre d’agressions, mais on est sûr qu’avec le bouclier, ça va réduire leur gravité. »

En même temps que l'installation de ces cabines anti-agressions, la ville a aussi amélioré et étendu son réseau de caméras de surveillance pour dissuader les actes d'incivilité et identifier des suspects lors de crimes se produisant dans les autobus.

« On prend la sécurité dans les autobus au sérieux et on y met beaucoup de ressources », conclut Mathieu Allard.