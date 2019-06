Le Centre Frère-Moffet offre de nouveaux locaux pour les étudiantes en secrétariat

De la dactylo à l'ordinateur...les équipements utilisés par les secrétaires ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies.

Nancy Guimond est enseignante en secrétariat. Elle a elle-même fait le DEP en 1998. Selon elle, les tâches des secrétaires ont beaucoup augmenté à travers les années.

On voit plus la conception visuelle de documents, de la mise en page, on en voit beaucoup plus. Ça touche tout ce qui est cartes professionnelles et affiches. Un peu de publicité , croit-elle.

Le ministère de l'Éducation a récemment instauré un tout nouveau programme en secrétariat.

Le Centre Frère-Moffet a modernisé ses équipements pour le programme en secrétariat. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Pour le Centre Frère-Moffet, les changements sur le plan des technologies, de la disposition des bureaux et surtout de l'ergonomie étaient devenus nécessaires.

C'est pourquoi l'établissement a investi des dizaines de milliers de dollars et a effectué des travaux majeurs dans le local qui servait autrement de chapelle.

On parle beaucoup de secrétariat de façon différente depuis les années 2000. Les agentes administratives, les adjointes administratives font beaucoup d'autres tâches. Ça veut dire que ça prend du matériel renouvelé , affirme la directrice du centre, Marie-Luce Bergeron.

Étudier dans un environnement favorable

Les futures secrétaires y voient un environnement éducatif beaucoup plus adapté au marché du travail dans lequel elles seront rapidement plongées.

Je pense qu'ils ont voulu nous installer pour qu'on se sente vraiment en environnement de travail pour se préparer au marché du travail , estime Stéphanie Cardinal, étudiante en secrétariat.

En 10 ans, le Centre Frère-Moffet a diplômé 63 élèves en secrétariat. L'établissement souhaite pouvoir offrir ce programme en alternance travail études au cours des prochaines années.