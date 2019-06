La résidence pour aînés Le Couvent de Trois-Pistoles forcée de fermer ses portes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a révoqué la certification de conformité de la résidence privée pour aînés Le Couvent, à Trois-Pistoles. Le CISSS évoque l'échec du « plan de redressement » mis en place depuis un peu plus d'un en ce qui a trait à la qualité et à la sécurité des soins et des services offerts sur place.

Dans un communiqué, le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux explique que plusieurs défaillances et manquements sont à l'origine de cette décision, notamment l'échec de l'exercice d'évacuation, le non-respect du seuil minimal permettant d'assurer la sécurité des résidents en cas de sinistre, les pratiques cliniques peu structurées et les non-conformités majeures du bâtiment.

Gino Beaudoin, le directeur de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique clinique du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux , explique qu’un préavis de révocation a été délivré à la propriétaire de la résidence ce printemps.

La résidence devait respecter deux conditions du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux , dont celles de maintenir un seuil minimal d’employés dans la résidence et de réussir l'exercice d’évacuation en sécurité incendie.

M. Beaudoin dit toutefois avoir eu confirmation au cours des derniers jours que les deux ordonnances n’avaient pas été respectées.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux , l'exercice d’évacuation mené par la résidence a dépassé le temps limite de huit minutes au cours desquelles tous les résidents n’avaient pas été évacués.

L’ensemble de cette démarche-là a fait que, pour nous, le risque était élevé. On est obligé de procéder à la révocation , indique M. Beaudoin.

Il précise par contre que la situation financière de la propriétaire, à qui un créancier réclamait plus de 600 000 $ à la mi-mai, n’a pas influencé la décision du CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux .

Les 34 résidents doivent être rencontrés par le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux pour les mettre aux faits des procédures à venir.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux indique qu'un plan pour reloger les résidents majoritairement la clientèle dans la MRC des Basques et à proximité est en cours d'élaboration.

Ce plan doit être prêt dans l'espace d'un mois. D'ici là, le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux assurera une surveillance étroite des aînés hébergés au Couvent.