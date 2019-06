Un procès attendu en septembre pour une saucette avec des requins

David Weaver est accusé de méfait pour le présumé incident de l'aquarium du 12 octobre 2018 et de voies de fait ayant causé des lésions corporelles relativement à une prétendue agression survenue plus tôt la même journée.

L'homme de 37 ans aurait frappé un touriste au site Medieval Times de Toronto avant de se rendre à l'aquarium du centre-ville. La police dit que sa présumée victime a été gravement blessée lors de l'altercation verbale et physique.

L'avocat de M. Weaver, Blair Drummie, soutient que les deux faits que l'on reproche à son client n'ont rien à voir entre eux et que les accusations devraient donc être séparées pour mieux organiser les procédures judiciaires en vue d'un procès ou d'un aveu de culpabilité.

L'accusé, David Weaver Photo : Police de Toronto

David Weaver avait été arrêté quelques jours plus tard à Thunder Bay. Il avait été ramené à Toronto, où il avait été libéré sous caution. L'individu avait notamment été contraint de vivre chez sa mère à Burlington et de ne plus s'approcher de l'aquarium.

La défense indique toutefois que les conditions de sa remise en liberté ont été assouplies si bien qu'il a pu retourner chez lui en Colombie-Britannique le mois dernier. C'est un bon bougre, il s'est bien comporté chez sa mère, il a trouvé un emploi comme pêcheur dans l'ouest , soutient Me Drummie.

La prochaine comparution de David Weaver a été fixée au 7 août.

Si Me Drummie obtient ce qu'il demande, le procès pour l'attaque présumée au Medieval Times est prévu à la mi-septembre. Son client n'aura pas le choix cette fois d'y assister.