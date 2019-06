Le NPD demande au gouvernement Ford d’agir contre la maladie de Lyme

Le député de la circonscription d’Algoma-Manitoulin a fait partie de ce groupe de travail qui a présenté son rapport à l’ancien gouvernement en avril 2018.

Il estime que le gouvernement peut passer à l’action pour arrêter la propagation de la maladie de Lyme et traiter les Ontariens qui en souffrent.

On entre dans l’été où les gens vont être exposés aux tiques qui sont la cause d’infection principale. C’est le moment qu’on augmente les connaissances (sur la maladie), qu’on informe les gens et qu’on les rassure que des soins vont être là , affirme le député Mantha.

La première recommandation du rapport du groupe de travail est l’établissement de centres d’excellence pour la recherche sur la maladie de Lyme.

Le député souligne que les cas augmentent en Ontario et que la maladie chronique peut affecter tous les systèmes du corps et entraîner une paralysie.

Michael Mantha affirme que le risque de la maladie de Lyme est potentiellement à des niveaux de crise en Ontario.