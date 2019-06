Un pas de plus vers l’exploitation du Cercle de feu

L'exploitation du Cercle de feu a avancé d'un pas le 6 juin, lorsque la société minière Noront Resources et la Première Nation d'Aroland, près de Nakina, ont signé un protocole d'entente.

Cette entente met la table pour les relations qu’entretiendront les parties lors de la planification de l’exploitation du gisement Eagle’s Nest.

La minière souhaite exploiter ce gisement qui se retrouve sur le territoire de la Première Nation ojibwée et oji-crie, dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Le gisement minier du Cercle de feu dans le nord de l'Ontario Photo : Radio-Canada

On y retrouve d’importants dépôts de nickel, de cuivre, de platine et de palladium.

L’entente établit entre autres un protocole de travail et de négociation du développement économique

La Première Nation deviendra aussi actionnaire de Noront.

Si la Bourse de croissance TSX l’approuve, Aroland recevra 150 000 actions de la société minière, d’une valeur d’environ 24 cents chacune.

Noront s’adresse activement aux propriétaires traditionnels de ces terres et les invite à discuter des projets et des infrastructures connexes qui seront développés , a déclaré Alan Coutts, président et chef de la direction de Noront.

Notre Première Nation est rassurée par l’approche inclusive de Noront , a déclaré Dorothy Towedo, la chef de la Première Nation. Le dialogue est essentiel.

Noront a déjà signé une entente d’exploration et d’avancement de projet avec la Première nation de Marten Falls, qui est également actionnaire de la société minière.