La vérificatrice générale demande à l'agence eHealth d’améliorer ses pratiques d’achats publics

La vérificatrice de la Saskatchewan recommande à l’organisme eHealth d’améliorer ses pratiques d’achats publics pour réduire l’influence des fournisseurs et mieux gérer les conflits d’intérêts.

Le rapport semestriel de la vérificatrice relève huit cas de fournisseurs qui ont payé des voyages et des formations à des employés de eHealth, l’organisme de gestion électronique des informations du système de santé publique de la Saskatchewan. Ces dépenses n’entrent pas dans le contrat de ces fournisseurs.

De plus, deux employés bénéficiaires de ces dépenses ont été impliqués dans le processus de passation de marché.

La vérificatrice générale déplore aussi le manque de suivi des déclarations écrites de conflits d’intérêts parmi le personnel de eHealth. Sur 22 dossiers d’employés vérifiés, 16 n’avaient pas de déclaration écrite relative aux conflits d’intérêts. L’enquête de la vérificatrice a identifié cinq cas de conflits d’intérêts non déclarés parmi les employés de eHealth.

Une meilleure surveillance des prescriptions des opioïdes

La vérificatrice générale rappelle par ailleurs qu’en raison de la crise des opioïdes, 219 Saskatchewanais ont perdu la vie en 2018. Elle indique que le ministère de la Santé pourrait mieux intervenir pour juguler cette crise.

La vérificatrice recommande à la province de faire un suivi des prescriptions de tous les opioïdes et pas seulement d’un échantillon.

Elle recommande que le ministère travaille avec le Collège des médecins et chirurgiens pour encourager les médecins à revoir l’historique des médicaments des patients avant de prescrire des opioïdes.

La vérificatrice demande que les services fournis par les pharmaciens soient aussi suivis pour assurer que les opioïdes sont fournis de façon appropriée.

Nécessité d'un plan d’entretien pour les équipements sanitaires de Saskatoon

Le rapport de la vérificatrice révèle aussi que l’autorité de Santé n’a pas de plan efficace pour assurer l’entretien des 50 immeubles qui logent les services de santé de Saskatoon.

« L’Autorité doit avoir un document fixant les priorités des travaux d’entretien selon un calendrier établi », indique le rapport.

Difficulté à rattraper les retards dans la vérification des redevances

Dans son rapport, la vérificatrice révèle que le ministère de l’Énergie et des Ressources peine à rattraper les retards accumulés dans la vérification des déclarations des entreprises qui exploitent les ressources naturelles non renouvelables comme la potasse, l’uranium et le charbon.

Au mois de décembre 2018, le retard accumulé était de plus de 5 ans pour la potasse et plus de 4 ans pour l’uranium.

La vérificatrice indique que le ministère n’a pas bien estimé le temps nécessaire à ses employés pour bien mener ces opérations de vérifications.