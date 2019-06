Revivre le débarquement des Alliés comme si on y était

Une nouvelle expérience proposée par Valor Canada, une organisation à but non lucratif nationale basée à Calgary, propose d'explorer la bataille de Normandie en réalité virtuelle pour le 75e anniversaire du débarquement. Appelé Juno 75VR, son objectif vise à faire le lien entre les jeunes Canadiens et les histoires d'anciens combattants durant le débarquement.

L’expérience peut être visualisée avec des lunettes de réalité virtuelle ou en ligne avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Selon le président de Valor Canada, Peter Boyle, l’expérience a pour but d’informer les jeunes Canadiens de la participation de leur pays à la bataille de Normandie et au débarquement à Juno Beach.

Je crois que c'est devenu si abstrait et si distant que les enfants ne sont pas impliqués dans l'histoire militaire à moins que vous ne trouviez le moyen de les impliquer vraiment, dit-il.

Peter Boyle, le président Valor Canada installé à Calgary. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Juno 75VR permet aux gens d'accéder à la bataille de Normandie depuis le débarquement des parachutistes dans la nuit du 5 juin 1944 jusqu'à la fermeture de Falaise Gap, une victoire des forces alliées.

Il combine des composants tels que des vidéos de drones des sites historiques avec des interviews d'anciens combattants et des photos historiques.

La capacité de relier les histoires personnelles d'anciens combattants qui se sont battus là-bas avec la géographie et d’immerger ces enfants dans cet environnement est un moyen très intéressant pour eux de se familiariser avec l'histoire, explique Peter Boyle.

Rien que le jour du débarquement, 359 soldats canadiens ont été tués et 715 autres blessés. Plus de 5 000 personnes sont mortes lors des combats en Normandie. Au cours de l'opération, 14 000 soldats canadiens ont pris d'assaut la plage Juno Beach.

En plein coeur du débarquement

L’expérience de réalité virtuelle commence à Longues-Sur-Mer, et emmène les spectateurs dans des lieux tels que le cimetière de guerre canadien de Bény-sur-Mer, où sont enterrés plus de 2 000 Canadiens, et Arromanches, où un port artificiel a été construit et utilisé jusqu’à un port a été capturé.

Vous vous trouvez à Longues-Sur-Mer, devant la batterie, fixant un canon de la marine de 150 mm que les soldats allemands avaient l'intention de tirer contre des péniches de débarquement dans le cadre du Mur de l'Atlantique - Le système de défense côtière nazi.

L'expérience de réalité virtuelle à 360 ° permet aux Canadiens de voyager le long de Juno Beach. Photo : Valor Canada

Au loin, on entend des mouettes et des vagues se briser sur les plages de Normandie. Une voix à l'accent français vous demande si vous souhaitez vous rendre au bunker de surveillance où l'artillerie a été dirigée.

Un avant goût de Juno 75VR est disponible en version Anglaise (Nouvelle fenêtre) .

Valor Canada prévoit d'étendre le programme de réalité virtuelle après le jour J au cours des prochaines années pour inclure toute l'expérience canadienne dans le nord-ouest de l'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale.