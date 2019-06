Google Stadia : prix, date de lancement et jeux dévoilés

Google Stadia, un service que certains ont surnommé le Netflix des jeux vidéo, sera lancé en novembre et proposera un modèle hybride offrant des jeux au détail et par abonnement mensuel.

Les joueurs pourront accéder à Stadia moyennant 11,99 dollars américains par mois. Cet abonnement appelé Stadia Pro permettra de jouer sans limite à 31 jeux dès le lancement, dont Assassin’s Creed Odyssey, Doom Eternal et The Division 2.

Les autres jeux proposés au lancement incluront Baldur's Gate III, Borderlands 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint et Destiny 2. Certains d'entre eux pourraient ne pas être inclus dans l'abonnement à Stadia Pro.

Stadia Pro offrira une expérience de jeu en résolution 4K à 60 images par seconde, en HDR et avec un son ambiophonique 5.1. Des résolutions plus modestes seront aussi proposées pour accommoder les connexions à Internet plus lentes.

Un ensemble de démarrage comprenant une manette de jeu, un appareil Chromecast Ultra, le jeu Destiny 2 et un abonnement de trois mois à Stadia Pro sera proposé à 169 $. Les manettes additionnelles seront vendues 69 dollars américains (le prix canadien n'a pas été précisé).

Google a indiqué qu'il suffira de posséder une manette Stadia et un appareil pouvant faire fonctionner le fureteur Chrome pour jouer. Pour jouer sur un téléviseur, il sera nécessaire d'utiliser un appareil Chromecast. Sur téléphone, seuls les téléphones Pixel de Google donneront initialement accès à Stadia, mais d'autres téléphones seront ajoutés par la suite.

Google précise qu’une connexion de 10 Mo par seconde de débit descendant sera nécessaire pour jouer et qu’il faudra avoir accès à 35 Mo par seconde de débit descendant pour avoir accès à la résolution 4K à 60 images par seconde.

À 10 Mo par seconde, il sera possible de jouer à une résolution de 720p à 60 images par seconde.