Des moyens pour mieux informer les touristes en cas de catastrophe

Le financement doit permettre aux associations de mettre en place une stratégie de communication, de former leur personnel et d’informer les visiteurs en temps réel. Les organisations touristiques seront aussi invitées aux réunions opérationnelles d’urgence.

Ces organisations seront dotées des informations les plus à jour et les plus précises, assure Jennifer Rice, secrétaire parlementaire à la planification d’urgence, et les responsables des urgences sauront qui est présent sur le terrain.

Ellen Walker-Matthews, vice-présidente de l’association touristique de la région Thompson Okanagan, constate que la communication avec le gouvernement provincial et avec les services de planification d’urgence s’est améliorée depuis deux ans.

Nous sommes maintenant perçus comme une agence officielle. Ellen Walker-Matthews, vice-présidente de l’association touristique de la région Thompson Okanagan

Plus de six millions de personnes ont visité la Colombie-Britannique l’an dernier. Ellen Walker-Matthews regrette cependant que certains aient cru que des lieux étaient fermés à cause des feux de forêt alors qu'ils ne l'étaient pas.

[L’an dernier] il y a eu une perception selon laquelle toute la province était en flammes, dit-elle. Nous ne voulons pas que les gens s’en aillent dans une autre province ou annulent leurs vacances.

Ellen Walker-Matthews espère que, cette fois, les touristes apprendront à profiter des ressources offertes par la province tout en évitant les points chauds.

Avec les informations de Daybreak South, CBC