Onze arrestations lors du démantèlement d'un réseau de trafiquants

Les autorités policières du Grand Montréal, en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), ont réalisé un important coup de filet, mercredi, lors d'une opération visant à démanteler un réseau de trafic de drogue. Au total, 11 personnes ont été arrêtées, et de grandes quantités de drogue ont été saisies.

Selon un bilan transmis par courriel par la SQ, deux kilogrammes de cannabis ont été récupérés par les forces policières, tout comme plus de 140 grammes de cocaïne, plus de 40 grammes de haschich, ainsi quelque 200 comprimés s'apparentant à de la méthamphétamine.

Par ailleurs, les autorités ont mis la main sur plus de 8100 $ lors de leurs perquisitions, ainsi que sur plusieurs téléphones cellulaires et du matériel servant à la distribution et au trafic de stupéfiants.

Sur les 11 suspects épinglés mercredi, huit ont comparu mercredi, et les trois autres ont défilé jeudi matin devant le juge, au palais de justice de Valleyfield, pour y être accusés, entre autres, de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic, de trafic de stupéfiants et de recel.

Au total, 14 perquisitions ont été effectuées dans des résidences, en plus de neuf dans des véhicules. Outre Valleyfield, les villes de Saint-Zotique et Beauharnois ont été ciblées par la police.