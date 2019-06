Mise au point au sujet du reportage Du sang dans nos cellulaires

La première précision concerne ce passage de l'article, également repris dans le reportage télé :

Ces femmes, des médiatrices de conflits formées par Children’s Voice, ont le courage de dénoncer les méthodes fortes de la Société minière Bisunzu (SMB). Le plus grand producteur de coltan du Congo détient presque tous les permis d’exploitation dans la région de Masisi. Ses hommes armés font peur.

Une partie des hommes armés auquel nous faisons allusion dans le paragraphe ci-haut appartiennent à la police congolaise des mines et ne sont pas directement à l’emploi de la Société minière de Bisunzu. Cependant, selon nos informations, ces policiers sont mis à la disposition de l’entreprise par les autorités congolaises et font partie des hommes armés qui pourchassent et tirent à balles réelles sur les creuseurs.

Plus loin, on peut lire :

La SMB a refusé qu’on tourne dans ses mines et a décliné nos demandes d’entrevue.

Par souci d’équité, nous précisons que, s’il est vrai que la Société minière de Bisunzu nous a refusé l’accès à la mine, sa décision pouvait se justifier par le manque de temps pour planifier la visite. Par contre, il est exact de dire que la SMB a décliné nos demandes d'entrevues.

Ces précisions sont apportées dans un esprit d'exactitude, d'équité et de transparence.