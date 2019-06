Centrale de police : Québec 21 doute des motivations de la Ville

En début de semaine, la Ville de Québec a publié une promesse de vente de trois millions de dollars pour plusieurs terrains situés à l’angle de l’autoroute Laurentienne et du boulevard Louis-XIV, dans l’arrondissement Les Rivières.

Ce montant inclut une indemnité de 400 000 $ pour protéger la Ville contre les recours judiciaires puisque le propriétaire des lieux, Louis Villeneuve, avait intenté en 2018 une poursuite de 2,5 millions de dollars contre la municipalité, qui l’empêchait de développer le site.

Est-ce que c’est le meilleur site qui a été étudié pour le futur poste ou est-ce qu’on cherchait à faire un deal pour faire tomber cette poursuite? , s’interroge le conseiller municipal Patrick Paquet.

C’est rattaché à une poursuite tout ça. Les apparences ne sont pas en faveur de l’administration. Patrick Paquet, conseiller municipal de l'opposition

Le représentant de Neufchâtel-Lebourgneuf reproche à l’administration Labeaume d’avoir confié l’annonce de cet important projet au seul chef de police, Robert Pigeon, sans qu’aucun élu ne soit disponible pour justifier le choix de l’emplacement.

On ne donne pas d’explications sur les 16 autres sites qui ont été étudiés. On n’a pas plus d’explications et […] on veut avoir les détails de l’étude de ces 16 sites-là.

Des risques pour la santé?

Patrick Paquet veut aussi savoir si le site de la future centrale sera sécuritaire pour accueillir les policiers de la Ville de Québec.

Il rappelle que la poursuite déposée contre la Ville par M. Villeneuve évoquait deux avis du CIUSSS de la Capitale-Nationale selon lesquels son projet résidentiel pouvait représenter un risque pour la santé des futurs occupants du développement proposé .

On doit avoir tous les détails de ce rapport-là, qui a été remis par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Pourquoi le CIUSSS disait qu’il y avait un danger potentiel pour les occupants? Ça, c’est très préoccupant pour nos policiers de la Ville de Québec.

En fin d'avant-midi jeudi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a expliqué que les risques identifiés étaient problématiques pour un développement résidentiel, mais qu'il n'y a pas de menace pour les travailleurs dans un bâtiment institutionnel.

La direction santé publique juge que la proximité de l'autoroute, le cumul de facteurs environnementaux dans le secteur (bruit, poussière, odeur) sont des nuisances qui peuvent affecter la qualité de vie dans un contexte domiciliaire , précise la direction de santé publique dans un courriel.

La nouvelle centrale devrait permettre au Service de police de la Ville de Québec de regrouper l’ensemble de ses patrouilleurs et enquêteurs dans le même bâtiment, soit environ 700 employés.