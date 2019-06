Un nouveau bureau pour promouvoir les entreprises coopératives dans le Nord-Ouest de l’Ontario

L'organisme déjà présent dans plusieurs villes de la province, dont le Grand Sudbury et Timmins dans le Nord, a pour vocation d’aider les résidents à former des coopératives et de promouvoir l’économie coopérative et sociale.

Ce nouveau bureau permettra de soutenir le développement économique de la région, affirme le directeur général du CCOConseil de la coopération de l'Ontario , Julien Geremie.

Paula Haapanen occupera le seul poste du bureau local à titre de gestionnaire responsable des opérations.

Avant de travailler pour le CCO, Mme Haapanen œuvrait déjà dans le milieu associatif francophone, au Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Il y a parfois un manque de service, surtout dans les communautés francophones qui sont dans les alentours de Thunder Bay , soutient-elle. Les grandes entreprises et les moyennes entreprises sont parties et ça prend des actions collectives pour mettre sur pied quelque chose pour les remplacer.