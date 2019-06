Malgré l’unique représentation à la Place des Arts de Montréal, le spectacle jouera les 20 et 21 février 2020 au Grand Théâtre de Québec.

Si le nom du chanteur ne vous dit rien, sa musique, elle, vous a déjà trotté en tête. De Kamikaze et Mécaniques générales à La saison des pluies, l’artiste originaire de Cap-Chat en Gaspésie cumule les succès radiophoniques – et critiques – depuis la parution de l'album Le triangle des Bermudes, en 2011.

« Arrivé au métier à 30 ans, je n'étais pas un jeune prodige, mais j'avais une proposition qui venait de mon vécu », a déjà confié Patrice Michaud, qui a été professeur au secondaire et qui a entamé deux maîtrises avant de se lancer sérieusement dans la musique, au micro de René Homier-Roy.

Fort de ses huit Félix, l’artiste s’allie avec l’Orchestre symphonique de Québec, qui soutient avoir « le son le plus français d’Amérique ». Une réunion cohérente et éclatée, quand on connaît le parcours de Michaud, qui mêle littérature, rock and roll et concours de chant.

Les billets pour concert unique présenté à la Place des Arts de Montréal seront en vente à compter de midi, dès vendredi le 7 juin.