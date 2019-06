Tensions avec la Chine : Trudeau envisage un tête-à-tête avec Xi au G20

« Certainement qu'on va regarder si ce serait approprié ou désirable d'avoir une conversation directement avec le président chinois », a signalé jeudi le premier ministre canadien, en marge des commémorations du 75e anniversaire du débarquement en Normandie.

Justin Trudeau a indiqué qu'il avait hâte d'être au Japon, où se tiendra le sommet du G20 les 28 et 29 juin.

« C'est une opportunité d'échanger avec bien des leaders avec qui on s'entend [et] avec qui on a des différends, a-t-il noté. C'est toujours l'occasion d'avancer les intérêts du Canada et des Canadiens. »

Les relations entre la Chine et le Canada sont particulièrement houleuses depuis l'arrestation au Canada de Meng Whanzou, directrice financière de Huawei, arrêtée à Vancouver en décembre, à la suite d'une demande d'extradition américaine. L'arrestation quelques jours plus tard de deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, par les autorités chinoises est venue jeter de l'huile sur le feu.

Notre première préoccupation, c'est le sort des Canadiens qui sont détenus de façon arbitraire en Chine pour des raisons politiques. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les relations commerciales entre les deux pays sont également tendues. La Chine a cessé d'accepter les importations de canola canadien en mars et a récemment augmenté les contrôles sur celles du porc.

« Nous sommes aussi préoccupés par leurs actions sur le canola et le potentiel d'autres actions sur d'autres produits », a ajouté le premier ministre.