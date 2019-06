Il faut éviter d’isoler les élèves allergiques, plaide une mère

Vanessa Wafer, d’Oromocto, près de Fredericton, est mère d’une petite fille qui a de multiples allergies, Léa-Rose, 9 ans.

La fillette est notamment allergique aux oeufs, aux arachides, aux noix, aux poissons, aux fruits de mer, à de nombreux fruits et à la pénicilline. Elle a appris à gérer ces allergies depuis son plus jeune âge, en prévenant par exemple les enfants avec qui elle s’attable, le midi.

Léa-Rose, 9 ans, souffre d'une multitude d'allergies alimentaires. Photo : Vanessa Wafer

Bien qu’elle applaudisse la plupart des mesures contenues dans la directive du DSFSDistrict scolaire francophone Sud - comme celles qui portent sur la formation du personnel et la sensibilisation des élèves - Mme Wafer s’objecte à l’idée de regrouper les enfants allergiques à une table.

Moi ce qu’on me dit là, c’est qu’on exclut mon enfant qui vit avec des allergies. Pour ce côté-là de la chose, ça nous a vraiment attristés. Vanessa Wafer, mère d'une fillette aux allergies multiples

Les enfants qui ont des allergies alimentaires sont déjà suffisamment exclus, souligne-t-elle. Léa-Rose, par exemple, n’a jamais été invitée à la fête d’anniversaire d’un ami à cause de l’anxiété des parents par rapport à ses allergies.

C’est encore plus les pointer, c’est encore plus d’augmenter leur sentiment de rejet à travers tout ça et ils n’ont pas à vivre ça du tout du tout , dit-elle, à propos de la possibilité que les enfants allergiques soient mis à l’écart des autres le midi.

L'intégration, la sensibilisation sont préférables, selon Allergies Québec

La directrice des communications d’Allergies Québec, Dominique Seigneur, a aussi des réserves.

Habituellement, nous on recommande aucun isolement, on recommande que cet enfant-là soit intégré dans le groupe avec un éducateur, un surveillant qui est au courant et qui sait comment ça fonctionne, des élèves sensibilisés, une belle politique en place.

Cela dit, elle souligne que l’enfant ne serait pas isolé s’il était installé à une table avec d’autres enfants allergiques. Toutefois, cette solution peut créer d’autres problèmes, souligne-t-elle, parce que les enfants assis à cette table n’auraient pas tous les mêmes allergies.

La responsabilisation des enfants allergiques

En ce qui concerne Léa-Rose, elle prend déjà des précautions; elle répond donc à l’un des objectifs de la nouvelle directive du DSFSDistrict scolaire francophone Sud qui recommande de « développer l’autonomie et la responsabilisation des élèves ayant des allergies ».

Ça se passe bien parce que tout le monde à côté de moi [à la table de la cafétéria] sont prudents, puis mettons, s’ils mangent quelque chose auquel je suis allergique, ils cachent juste l’aliment derrière leur boîte à dîner , explique-t-elle.

La directive du DSFSDistrict scolaire francophone Sud limite les restrictions alimentaires dans ses écoles aux arachides et aux noix, les grands allergènes. L’objectif général de la politique est de « respecter les choix alimentaires de l’ensemble des élèves et du personnel » tout en incitant les enfants allergiques à gérer eux-mêmes, dans la mesure du possible, leurs allergies.

Avec les informations de Margaud Castadère