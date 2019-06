Des parents de Toronto manifestent contre les compressions en éducation

C'était l'une de 150 manifestations organisées un peu partout dans la région de Toronto par des groupes de parents, qui dénoncent le fait que le gouvernement de Doug Ford augmente la taille des classes, prévoyant sabrer 3475 postes d'enseignants dans la province d'ici 2022-2023.

L'augmentation moyenne sera d'un élève de plus par classe de la 4e à la 8e année. Au secondaire, la moyenne d'élèves passera de 22 à 28.

Les écoles publiques francophones ont déjà annoncé qu'elles devront réduire leur masse salariale de 20 %.

Pour l'enseignante Chantal Carrier de l'école La Mosaïque, c'est en quelque sorte un retour aux années Harris.

C'est une atrocité. On vient tout juste, selon moi, de se remettre du système de Harris. On a fait plus avec moins, mais à un moment donné il y a une limite. L'élastique lâche, et ça, c'est sur le dos de nos élèves.

Chantal Carrier, enseignante à l'école La Mosaïque