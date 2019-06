Regina propose de réglementer davantage les salons de massage

Le surintendant du Service de police de Regina, Corey Zaharuk, affirme qu'une nouvelle réglementation de cette industrie, qui compte 20 salons de massage sans massothérapeutes certifiés, est très importante.

« On ne peut pas savoir s’il y a de l'exploitation sexuelle ou du trafic d'êtres humains dans ces établissements. On veut qu’ils soient réglementés », soutient-il.

Selon le règlement municipal actuel, le propriétaire d’un immeuble dans une zone industrielle peut ouvrir un salon de massage avec l’approbation du conseil municipal. Aucun salon de massage de Regina n’a reçu cette approbation.

La Ville estime que bannir ces établissements pourrait plonger les travailleurs de l'industrie du sexe dans l’illégalité et du même coup augmenter leur vulnérabilité.

Un nouveau règlement à l’étude

Le règlement municipal à l’étude établirait une distinction entre les salons de massage avec des massothérapeutes certifiés et les autres salons de massage.

Le nouveau règlement autoriserait les salons de massage, qui n’ont pas de massothérapeutes certifiés, uniquement dans les rues commerciales comme l’avenue Victoria et la rue Albert. Ces rues sont plus fréquentées et font l'objet d'une plus grande surveillance policière.

Comme pour les magasins de cannabis, ces salons de massage devront se trouver à une distance d’au moins un pâté de maisons des écoles, des garderies et des églises.

La Ville prévoit aussi de créer un système de permis d’exploitation pour ces établissements.

Lors de consultations publiques, les propriétaires des salons de massage se sont montrés favorables au nouveau règlement. Toutefois, pour protéger la vie privée des travailleurs, ils demandent que ces permis soient accordés à l’établissement et non aux travailleurs.

Le nouveau règlement municipal sur les salons de massage sera discuté au conseil municipal le 24 juin. S’il est adopté, la Ville envisage de présenter le système de permis d’exploitation en mars 2020. Ce système entrerait en vigueur en 2021.

Avec les informations de CBC News